Протез замість втраченої кінцівки на війні. Як допомогти захисникам?

"Навчитися користуватися новою кінцівкою – це інколи не менш складний виклик, ніж прийняти втрату своєї власної". Саме так говорять лікарі центру Unbroken у Львові, де з весни 2022-го розпочали протезування військовослужбовців, які втрачають кінцівки на війні.

Війна, яку переживає наша країна, технологічна і сучасна не тільки на полі бою, де тепер з’явилися дрони-безпілотники, новітні радари та суперточні ракети. Вона надсучасна і в тилу, бо за життя наших захисників і захисниць тепер борються не тільки лікарі, але і медичне обладнання, яке знає, скільки рідини треба виводити з легень, скільки часу триватиме наркоз та де розташована саме та судина, яка необхідна лікарю.

На відміну від Другої світової війни, коли у випадку втрати кінцівки військові могли розраховувати максимум на безпечну ампутацію, сьогодні медики, благодійні фонди, громадськість та держава працюють над тим, щоб надати захисникам та захисницям сучасні рішення, які дозволять їм не просто виконувати усі ті функції, які вони виконували зі своєю власною рукою, але у дечому протез буде навіть переважати функціональність звичайної руки. Хоча слід прийняти як факт, що як психологічно, так і з точки зору відчуттів жоден протез не зможе замінити справжню руку.

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Мова йде про біонічні протези, які є найтехнологічнішими у цьому випадку. Вони дуже коштовні, бо один такий коштує від 20 до 50 тисяч євро, але саме з ними людина може жити повноцінне життя та займатися звичними побутовими справами: зав’язувати шнурівки, друкувати текст на ноутбуці, куховарити, поправляти волосся та тримати за руку кохану людину.

Збір саме на такі протези для захисників, які втратили кінцівки триває на dobro.ua. Ми реалізуємо його з Національним центром реабілітації Unbroken на базі Першого медобʼєднання Львова. Саме лікарі та персонал лікарні, які прагнуть надавати якісну та сучасну медичну допомогу своїм пацієнтам, стали поштовхом обʼєднати навколо мети мільйони благодійників.

Запит на них серед військових є просто колосальним, рахунок йде на тисячі тих, кому це справді необхідно, але далеко не кожен може його отримати. Країна, що воює, не може забезпечити протезами кожного, тому на допомогу приходять звичайні українці, які донатять на купівлю протезів.

Крім ціни, є ще й певні особливості: процес від підготовки до встановлення, а це може бути низка операцій, щоб підготувати кінцівку і її нервові закінчення до подальшого протезування. Процес триває від кількох місяців до понад пів року.

Протягом цього часу військовому доводиться приймати багато викликів, навчатися нових навичок та відновлювати старі, що повноцінно опанувати "нову кінцівку". Тут у пригоді стає самомотивація, наполегливість та професійна допомога спеціаліста з ментального здоров'я, який допомагає пацієнту та його оточенню прийняти зміни та жити далі.

Часто дорослим чоловіку чи жінці, які пішли захищати свою країну, важко навіть уявити, що через втрату кінцівки вони витратять тижні чи місяці, щоб знову навчитися писати своє ім’я на папірці новою рукою. У центрі Unbroken з нашими героями працюють одразу кілька психологів, які надають постійну підтримку тим, хто після поля бою, травм і госпіталів знову повертається до цивільного життя.

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Однак, слово "незламні" не просто так використовують поряд зі словом "українці". Маємо кілька випадків, коли військовослужбовці проходили досить складний шлях з отримання протеза та опанування його функціоналу і вирішували повертатися до боротьби. Вони справжні герої, саме вони змогли навчити протез не тільки писати ручкою, але і тримати автомат чи кермо пікапа. Один з таких героїв – Дмитро. Через кілька місяців служби він втратив кінцівку, а на війну повернувся вже з біонічним протезом.

Біонічний протез

Саме для того, аби кожен з них міг повноцінно реінтегруватися у суспільство, існують проєкти благодійних фондів, які покликані надавати не тільки фізичну, але і психологічну допомогу. Повертаючись з війни, наші військові відчуватимуть, що нам вдалося створити систему, яка здатна їх зрозуміти та відчути їхні потреби.

Попереду часи, коли ми ледь не щодня зустрічатимемо на вулиці, у кафе та супермаркетах людей із протезами. Пам'ятаймо, що вони самі можуть переживати процес прийняття своєї нової кінцівки та адаптації до цивільного життя, тож замість того, щоб розглядати протез, стоячи у касі в супермаркеті, скажіть краще кілька слів підтримки або просто зараз підтримайте проєкт, який рятує тих, хто захищає нас.

Кожен український військовий, який втратив кінцівку під час воєнних дій, може звернутися на гарячу лінію реабілітаційного центру Unbroken – 0 800 333 003

Там захисникам чи їхнім близьким буде надано усю інформацію з приводу отримання допомоги та необхідних документів.

Богдан Бердник, PR-manager платформи dobro.ua, спеціально для УП.Життя

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