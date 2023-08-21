У Хмельницькому парку ведмідь живе у тісному вольєрі: у поліції відкрили кримінальне провадження

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 серпня 2023

У Хмельницькому в парку культури й відпочинку імені Михайла Чекмана ведмідь живе у тісному вольєрі без доступу до водойми. У басейні, який є в клітці, замість води – болото.

За фактом неналежного утримання дикої тварини зоозахисники написали заяву до поліції, повідомляють в організації UAnimals.

"Скарг від відвідувачів зоопарку ми отримали дуже багато", – зазначили в організації. 

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Фото: UAnimals

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Хмельницької області Інна Глега розповіла, що за фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами). 

Санкція статті передбачає від одного до трьох років позбавлення волі з конфіскацією тварин. 

Фото: UAnimals

"Проводиться розслідування в рамках якого призначена екологічна експертиза. 

У майбутньому тварину можливо перевезуть в Центр реабілітації бурих ведмедів у Синевирі", – додала речниця. 

Раніше ми повідомляли, що на Хмельниччині дитину покусала мавпа, яка втекла із вольєра. 

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