У Хмельницькому парку ведмідь живе у тісному вольєрі: у поліції відкрили кримінальне провадження

У Хмельницькому в парку культури й відпочинку імені Михайла Чекмана ведмідь живе у тісному вольєрі без доступу до водойми. У басейні, який є в клітці, замість води – болото.
За фактом неналежного утримання дикої тварини зоозахисники написали заяву до поліції, повідомляють в організації UAnimals.
"Скарг від відвідувачів зоопарку ми отримали дуже багато", – зазначили в організації.
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|Фото: UAnimals
У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Хмельницької області Інна Глега розповіла, що за фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами).
Санкція статті передбачає від одного до трьох років позбавлення волі з конфіскацією тварин.
|Фото: UAnimals
"Проводиться розслідування в рамках якого призначена екологічна експертиза.
У майбутньому тварину можливо перевезуть в Центр реабілітації бурих ведмедів у Синевирі", – додала речниця.
Раніше ми повідомляли, що на Хмельниччині дитину покусала мавпа, яка втекла із вольєра.
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