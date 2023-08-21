Телескоп Hubble показав галактичного "сусіда" Чумацького Шляху. ФОТО

Космічний телескоп Hubble зазнімкував неправильну галактику ESO 300-16, яка є однією з галактичних "сусідів" Чумацького Шляху.

Про це повідомляють в Європейському космічному агентстві.

ESO 300-16 розташована в сузір’ї Ерідан на відстані 28,7 мільйона світлових років від Землі.

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Зовнішні обриси галактики мають неправильну форму або, як пояснюють науковці, яскравість по ній може бути розподілена нерівномірно.

Галактика ESO 300-16. Фото: ESA / Hubble

"Таким галактикам притаманна хаотична аморфна форма через гравітаційну взаємодію її зірок і матерії між собою та з іншими галактиками", – зазначають в пресслужбі агентства.

На світлині галактика виглядає як блискуча хмара зірок.

Знімок телескоп зробив в рамках місії, мета якої познайомитися з галактичними "сусідами" Чумацького Шляху – галактики, в якій розташована наша планета.

Зазначається, що Hubble може визначати найяскравіші зорі та відстань до них.

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Раніше ми повідомляли, що вчені розпочали пошук можливих інопланетних сигналів у центрі Чумацького Шляху, а також припустили, що галактика може мати інакшу форму, ніж вважали дотепер.