42% українців проти легалізації одностатевих шлюбів. Опитування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 серпня 2023

42% опитаних українців висловилися проти легалізації одностатевих шлюбів, і 33% з них – категорично проти.

Тільки кожен третій респондент допускає легалізацію одностатевих шлюбів (37% – за, 22% – не визначились), повідомляє Соціологічна група "Рейтинг". 

Питання про одностатеві шлюби та працевлаштування мігрантів з Близького Сходу "залишаються неоднозначними", зазначають соціологи в останньому опитуванні.

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Респонденти переважно хочуть мати в Україні безкоштовну медицину та освіту (з цим погодились 61% і 57% опитаних відповідно), не продавати землю іноземцям (57%).

Також Україну хочуть бачити такою країною, в якій держава (а не людина) відповідає за підвищення доходів населення (53%), і водночас з вільним ринком в економіці (58%), високим рівнем демократії (64%) та свободою ЗМІ (75%). 

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 Інфографіка: Рейтинг

Молодші респонденти більше ніж старші підтримують дозвіл продажі землі іноземцям, дозвіл одностатевих шлюбів, працевлаштування мігрантів.

Хоча в питання необхідності регулювання економіки чи вільного ринку вікових різниць майже немає. 

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"Чоловіки більше ніж жінки підтримують ініціативи платної освіти і медицини, вільну економіку, водночас жінки проявляють більше толерантності до одностатевих шлюбів. 

Також мешканці міст дещо більше (ніж мешканці сіл) підтримують демократичні та ліберальні ініціативи", – кажуть у "Рейтингу". 

Нагадаємо, в цьому опитуванні соціологи виявили, що майже 60% українців спілкуються виключно українською мовою, однак лишаються 9% громадян, що використовують лише російську.

Також Незалежність України підтримує абсолютна більшість громадян – 89% опитаних.

Опитування проводилось 16-20 серпня 2023 року. У ньому взяли участь 6050 респондентів, зокрема 700 ВПО та 750 біженців за кордоном. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для усього масиву даних становить не більше 1,5%. Для підмасивів (ВПО та біженці): не більше 4%. 

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