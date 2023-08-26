11 українських дітей, депортованих до РФ і окупованих територій, повернули додому. ВІДЕО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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26 серпня 2023

В Україну змогли повернути ще 11 дітей з Росії та тимчасово окупованих територій.

Евакуацію здійснили волонтери Save Ukraine, повідомив ексдитячий омбудсмен та виконавчий директор благодійного фонду Микола Кулеба.

У фонді зазначили, що загалом вдалося повернути додому 161 дитину.

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"Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", – додала команда.  

З початку повномасштабної війни зафіксували тисячі випадків викрадення дітей. Окупанти незаконно депортували дітей нібито під приводом "оздоровленням, евакуації з небезпечних територій, потребою надати медичну допомогу" тощо.  

Під час вчинення злочинів росіяни іноді змінювали персональні дані. Зокрема траплялися випадки, коли вони додавали віку дітям, вивезеним до "таборів перевиховання" у Криму.   

Виїхати дітям з РФ та тимчасово окупованих територій практично неможливо, адже цьому перешкоджають росіяни. За даними платформи "Діти війни", наразі примусово переміщено чи депортовано 19 546 осіб.  

Раніше ми розповідали історію про 14-річного Андрія родом із Херсонщини, якому вдалося повернутися з Криму до України

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