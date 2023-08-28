У яких містах потрібна донорська кров – дані МОЗ

Якщо ви хочете стати донором, ваша пожертва крові може врятувати багато життів, як цивільних, так і військових.
Наразі потреба у донорській крові є у Києві, Львові, Вінниці, Рівному та інших містах.
У Міністерстві охорони здоров’я оновили дані щодо потреб станом на 28 серпня.
Де які групи потрібні?
Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові
Вінниця: всі групи крові
Рівне: всі групи крові
|Фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ. Переливання крові військовому на догоспітальному етапі.
Дніпро: всі групи крові
Одеса:
- Обласна станція переливання: всі групи крові
- Обласна дитяча лікарня: 1-, 2+/-,3+/-, 4-
Львів: 1-, 2-, особливо 3-, 4+/-
Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-
Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
Луцьк: 1-,2-,3-,4+/-
Житомир 1+
Потреби крові динамічні й змінюються щодня залежно від обставин, наголошують у МОЗ.
Відповіді на запитання з приводу донорства крові можна знайти на сайті donor.ua.
Також донації можна спланувати в особистому кабінеті ДонорUA.
Нагадаємо, раніше ми також пояснювали, хто і як може стати донором крові для тварин.
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