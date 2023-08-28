У яких містах потрібна донорська кров – дані МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 серпня 2023

Якщо ви хочете стати донором, ваша пожертва крові може врятувати багато життів, як цивільних, так і військових. 

Наразі потреба у донорській крові є у Києві, Львові, Вінниці, Рівному та інших містах.

У Міністерстві охорони здоров’я оновили дані щодо потреб станом на 28 серпня. 

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Де які групи потрібні?

Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові 

Вінниця: всі групи крові

Рівне: всі групи крові

Фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ. Переливання крові військовому на догоспітальному етапі.

Дніпро: всі групи крові

Одеса:

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  • Обласна станція переливання: всі групи крові
  • Обласна дитяча лікарня: 1-, 2+/-,3+/-, 4-

Львів: 1-, 2-, особливо 3-, 4+/-

Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Луцьк: 1-,2-,3-,4+/-

Житомир 1+

Потреби крові динамічні й змінюються щодня залежно від обставин, наголошують у МОЗ.

Відповіді на запитання з приводу донорства крові можна знайти на сайті donor.ua.

Також донації можна спланувати в особистому кабінеті ДонорUA.

Нагадаємо, раніше ми також пояснювали, хто і як може стати донором крові для тварин.

Читайте також: Чи можна бути донором після татуювання і кому заборонено здавати кров? Пояснює МОЗ


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