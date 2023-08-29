"Через стрес втратила рівновагу": в Охматдиті заново навчили ходити 2-річну Маріанну з Маріуполя

З "Охматдиту" виписали 2-річну Маріанну з Маріуполя, яка на початку повномасштабної війни протягом 2 місяців жила в підвалі й через стрес втратила навички ходьби

Про це розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит".

Дівчинка народилася й зростала в Маріуполі. Перші два місяці повномасштабного вторгнення РФ родина жила в підвалі будинку. На вулицю виходили рідко, аби приготувати їсти на відкритому вогні.

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"Одного разу через потужну ударну хвилю візок з донькою відкинуло до стіни. Маріанна сильно вдарилася головою. Вона мовчала і не видавала жодної реакції цілу добу. Вона заплакала ввечері наступного дня", – розповідає Марія про стрес доньки.

Фото: Львівська обласна дитяча лікарня "Охматдит"

У підвалі в дитини почалися проблеми зі шлунком.

"Губи, пальчики синіли, очі закривалися. Вона ні на що не реагувала", – додає Марія.

В результаті родина вирішила евакуюватися з міста. Спершу поїхала до Бердянська, а далі – на Львівщину.

Фото: Львівська обласна дитяча лікарня "Охматдит"

Коли медики обстежили дівчинку, в неї виявили порушення рівноваги, вона не могла ходити й бігати, постійно падала. Причиною втрати навичок ходьби медики назвали стрес.

Протягом року з Маріанною працювали фізичні терапевти, ерготерапевт, психологи, терапевт мови та мовлення.

Наразі дитина в змозі пересуватися самостійно без падінь.

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