"Через стрес втратила рівновагу": в Охматдиті заново навчили ходити 2-річну Маріанну з Маріуполя

З "Охматдиту" виписали 2-річну Маріанну з Маріуполя, яка на початку повномасштабної війни протягом 2 місяців жила в підвалі й через стрес втратила навички ходьби
Про це розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит".
Дівчинка народилася й зростала в Маріуполі. Перші два місяці повномасштабного вторгнення РФ родина жила в підвалі будинку. На вулицю виходили рідко, аби приготувати їсти на відкритому вогні.
"Одного разу через потужну ударну хвилю візок з донькою відкинуло до стіни. Маріанна сильно вдарилася головою. Вона мовчала і не видавала жодної реакції цілу добу. Вона заплакала ввечері наступного дня", – розповідає Марія про стрес доньки.
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|Фото: Львівська обласна дитяча лікарня "Охматдит"
У підвалі в дитини почалися проблеми зі шлунком.
"Губи, пальчики синіли, очі закривалися. Вона ні на що не реагувала", – додає Марія.
В результаті родина вирішила евакуюватися з міста. Спершу поїхала до Бердянська, а далі – на Львівщину.
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|Фото: Львівська обласна дитяча лікарня "Охматдит"
Коли медики обстежили дівчинку, в неї виявили порушення рівноваги, вона не могла ходити й бігати, постійно падала. Причиною втрати навичок ходьби медики назвали стрес.
Протягом року з Маріанною працювали фізичні терапевти, ерготерапевт, психологи, терапевт мови та мовлення.
Наразі дитина в змозі пересуватися самостійно без падінь.
Раніше ми повідомляли, що у Львові лікують хлопчика з важкою формою раку, який пережив окупацію.
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