Міні-бунгало з частин аварійної бази: полярники показали, як будують гнізда антарктичні пінгвіни. ФОТО

Полярники антарктичної станції "Академік Вернадський" показали, як пінгвін зі свого гнізда робить міні-бунгало.

Для будівництва птах використовує частини старої аргентинської станції, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

За словами вчених, субантарктичні пінгвіни, які легко впізнати за червоними дзьобами, зводять гнізда здебільшого з камінців. Ще можуть використовувати мушлі, кістки.

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"Вони часто цуплять це одне в одного, й тому між ними трапляються сварки та навіть бійки. Крадіжки відбуваються, зокрема, через нестачу "будівельного матеріалу" в тих місцях, які пінгвіни обирають для гніздування. Наприклад, на нашому острові (Галіндез – ред.) їх кількість зростає, а кількість камінців – ні", – розповіли полярники.

Пінгвін будує міні-бунгало. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Вони додали, що птахи для облаштування гнізда, навіть іноді "дроблять" якісь частини споруд "Вернадського". Також крадуть логери, тобто датчики для вимірювання температури, в науковців.

Полярники кажуть, що подібні ситуації виникають і на островах неподалік. Очевидно, пінгвін, який зображений на фото, будматеріали бере з аргентинської станції, що також виконує роль аварійної бази. Знаходиться вона неподалік станції "Вернадського" на сусідньому острові Пітерман.

"Нагадуємо, що моніторингові дослідження популяцій пінгвінів є одними з основних для наших біологів, адже за ними ми можемо відстежувати динаміку зміни клімату та її вплив на вразливу антарктичну природу", – додали вчені.

Нагадаємо, вчені припускають, що деякі види диких пінгвінів можуть мати певний ступінь самосвідомості.