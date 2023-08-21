"Виліз з палаючого БМП": у Львові лікують армійця, який на фронті отримав 30% опіків тіла. ФОТО

У Львові відновлюється 50-річний поранений військовослужбовець Дмитро Ярмольчук, який потрапивши під ворожий обстріл, встиг вибратися з палаючої бойової машини до того, як вона вибухнула.

Однак, чоловік отримав 30% опіків поверхні тіла, повідомляють в Першому медичному об’єднанні Львова.

Дмитро народився й виріс у місті Вараш Рівненської області. До повномасштабної війни працював будівельником.

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Впродовж першого року великого вторгнення РФ чоловік допомагав силам територіальної оборони. Він неодноразово ходив у військкомати та просився у ЗСУ, однак йому відмовляли.

Дмитро Ярмольчук. Усі фото: Перше медичне об'єднання Львова

Дмитро має судомний синдром і тому вважався непридатним, втім зміг досягти свого – наполегливого добровольця мобілізували.

У війську чоловік став оператором-навідником бойової машини піхоти (БМП). Його завдання полягало у транспортуванні армійців, забезпечення їх боєприпасами та евакуації з поля бою.

Спочатку він служив на Донецькому, потім - на Запорізькому напрямку.

У середині червня під час виконання чергового бойового завдання у БМП Дмитра поцілила протитанкова керована ракета Росії.

Побратим Дмитра загинув на місці. Від удару машину понівечило так, що затиснуло Дмитра. Авто спалахує.

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"Всі дні однакові. Я не знаю який день тижня, живу від перев’язки до перев’язки", – пригадує чоловік перші тижні у Львові

"Дивом чоловік зміг вибратися, форма на ньому горіла. Дмитро почав повзти у напрямку українських позицій аж тут вибухнула машина з боєкомплектом", – переповідають в медоб’єднанні.

Першу допомогу Дмитру надали бойові побратими. Після стабілізаційних заходів та низки лікарень його доправили у Львів.

"Стан пацієнта на момент надходження був складним. Опіки 30% поверхні тіла і місцями дуже глибокі. Вогонь уразив голову, обличчя, шию, руки та ноги захисника", – описували стан захисника медики.

Наразі понад усе чоловік хоче повернутися додому - до своєї родини

Після очищення ран пластичні хірурги видалили змертвілі тканини та закрили дефекти на поверхні тіла донорською шкірою.

За два місяці перев’язок рани потроху загоїлися. Нині Дмитро проходить реабілітацію. Він вже може рухатися й навіть ходить.

Попри довгий та складний шлях відновлення Дмитро понад усе мріє повернутися додому до родини.

Раніше ми повідомляли, що у Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу.