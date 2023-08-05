Тигреня з Маріуполя, яке викрали окупанти, померло в Росії – міськрада

Росіяни у травні 2023 року вкрали 3-місячне тигреня з маріупольського зоопарку.
У серпні воно померло у московському цирку, стверджують у каналі Маріупольської міської ради.
Тварину взявся навчати російський дресирувальник Едгард Запашний. Він сам повідомив про смерть вихованця.
Едгард підтримує війну проти України та розповсюджує фейки та кремлівські наративи.
|Фото: Маріупольська міська рада
За словами дресувальника, у тварини були вроджені проблеми з нирками.
Але чому попри хворобу його забрали до цирку – невідомо.
У соцмережах Ергард хизувався маленьким тигреням у травні, але далі жодного допису про тваринку немає.
Нагадаємо, у 2022 році росіяни вкрали єнота з Херсонського зоопарку під час відступу. Потім окупанти знімали відео з твариною на своїх позиціях.
Українці на ситуацію реагували з гумором та навіть пропонували обміняти тварину на пам'ятник Катерині II в Одесі.
Наприкінці грудня росіяни повідомили, що зарахували єнота до університету в окупованому Мелітополі.
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