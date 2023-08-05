Тигреня з Маріуполя, яке викрали окупанти, померло в Росії – міськрада

Росіяни у травні 2023 року вкрали 3-місячне тигреня з маріупольського зоопарку.

У серпні воно померло у московському цирку, стверджують у каналі Маріупольської міської ради.

Тварину взявся навчати російський дресирувальник Едгард Запашний. Він сам повідомив про смерть вихованця.

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Едгард підтримує війну проти України та розповсюджує фейки та кремлівські наративи.

Фото: Маріупольська міська рада

За словами дресувальника, у тварини були вроджені проблеми з нирками.

Але чому попри хворобу його забрали до цирку – невідомо.

У соцмережах Ергард хизувався маленьким тигреням у травні, але далі жодного допису про тваринку немає.

Нагадаємо, у 2022 році росіяни вкрали єнота з Херсонського зоопарку під час відступу. Потім окупанти знімали відео з твариною на своїх позиціях.

Українці на ситуацію реагували з гумором та навіть пропонували обміняти тварину на пам'ятник Катерині II в Одесі.

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Наприкінці грудня росіяни повідомили, що зарахували єнота до університету в окупованому Мелітополі.