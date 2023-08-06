У Британії 57 плавців захворіли на діарею після чемпіонату з тріатлону

У Великій Британії 57 плавців почувалися зле та мали діарею після участі в чемпіонаті світу з тріатлону.
Спортсмени змагалися на ділянці узбережжя в Сандерленді, де погіршилась якість води через скидання каналізаційних стоків, повідомляє The Guardian.
Минулих вихідних близько 2 тисяч людей взяли участь у спортивних заходах – зокрема, відбувся заплив біля пляжу Рокер у Сандерленді.
Агентство охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) заявило, що буде тестувати зразки хворих, щоб встановити причину хвороби і патогени.
|Змагання з тріатлону 2022 у Британії. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: MARK CHRISTIE/British Triathlon
26 липня, за кілька днів до чемпіонату, на пляжі Рокер відібрали проби води.
Дослідники знайшли 3 900 колоній кишкової палички на 100 мл, що більш ніж у 39 разів перевищує типові показники за попередній місяць.
Однак Британська федерація тріатлону заявила, що результати UKHSA були опубліковані лише після завершення змагань, а також їх відібрали за межами водойми, де перебували спортсмени.
У федерації кажуть, що їхні власні результати тестування відповідають необхідним стандартам для проведення змагань.
Кишкова паличка – це бактерія, яка може спричинити інфекцію, викликати біль у шлунку та діарею.
Нагадаємо, раніше у Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу у кондитерських виробах.
Також у МОЗ пояснювали, як лікувати діарею в умовах війни.
Читайте також: Ти не можеш залишити службу, якщо в тебе діарея. Інтерв'ю з інфекціоністом про COVID-19 в тилу, на передовій та інші можливі хвороби