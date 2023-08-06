У Британії 57 плавців захворіли на діарею після чемпіонату з тріатлону

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6 серпня 2023

У Великій Британії 57 плавців почувалися зле та мали діарею після участі в чемпіонаті світу з тріатлону.

Спортсмени змагалися на ділянці узбережжя в Сандерленді, де погіршилась якість води через скидання каналізаційних стоків, повідомляє The Guardian.

Минулих вихідних близько 2 тисяч людей взяли участь у спортивних заходах – зокрема, відбувся заплив біля пляжу Рокер у Сандерленді. 

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Агентство охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) заявило, що буде тестувати зразки хворих, щоб встановити причину хвороби і патогени.

 Змагання з тріатлону 2022 у Британії. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: MARK CHRISTIE/British Triathlon

26 липня, за кілька днів до чемпіонату, на пляжі Рокер відібрали проби води.

Дослідники знайшли 3 900 колоній кишкової палички на 100 мл, що більш ніж у 39 разів перевищує типові показники за попередній місяць. 

Однак Британська федерація тріатлону заявила, що результати UKHSA були опубліковані лише після завершення змагань, а також їх відібрали за межами водойми, де перебували спортсмени. 

У федерації кажуть, що їхні власні результати тестування відповідають необхідним стандартам для проведення змагань.

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Кишкова паличка – це бактерія, яка може спричинити інфекцію, викликати біль у шлунку та діарею.

Нагадаємо, раніше у Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу у кондитерських виробах.

Також у МОЗ пояснювали, як лікувати діарею в умовах війни.

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