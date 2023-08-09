"Дітям сподобається": Повітряні сили ЗСУ завели сторінку в Tik-Tok

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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9 серпня 2023

Повітряні сили Збройних сил України завели сторінку на китайській платформі Tik-Tok.

У відео бійці розповідають про свою роботу, зокрема, для молодої аудиторії. Посиланням на новий блог Повітряні сили поділилися на своєму Telegram-каналі.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в етері "Радіо Свобода" розповів, чому військові запустили свій Tik-Tok.

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"Я прийшов в школу і кажу "дітки, підніміть руку, хто є у фейсбуці. Два викладачі. Хто в інстаграмі – там пів класу.  А хто є в Тік-Току – всі. Не маємо права зволікати, потрібно просувати наш продукт і наш патріотизм у гарних роликах.

Я думаю, дітям це теж сподобається. Тому на них перш за все ставка", – сказав речник.

Українці вже схвально коментують відео від бійців.

"Повітряні сили в Tik-Tok. Тепер я бачив все", "Нарешті офіційні джерела в Tik-Tok", пишуть глядачі.

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Повітряні сили опублікували ролик, на якому діти виконали оригінальну колискову для військових протиповітряної оборони та подякували воїнам, які охороняють небо.

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А ось відео, як працюють герої української авіації.

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І ще трохи епічності від наших захисників!

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Нагадаємо, раніше танець Венздей Аддамс із Tik-Tok підкорив військових ЗСУ.

А у Twitter військові запустили тренд "Ця свята людина *башить..."

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