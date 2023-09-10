"Хвостата прикордонниця": як вівчарка "Чіта" допомагає на службі. ФОТО

Михайло – прикордонник. Його вірною та надійною напарницею в службі є бельгійська вівчарка на прізвисько "Чіта".

Про їх роботу разом більше розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Михайло пройшов курс підготовки з пошуку наркотичних речовин разом із "Чітою".

Реклама:

Тепер вони разом ведуть боротьбу з протиправною діяльністю в пункті пропуску на межі з Польщею.

Фото: ДПСУ

"Ці собаки просто створені для того, щоб бути службовими. Вони легко піддаються навчанню, працездатні й можуть виконувати різноманітні завдання. Також люблять долати перешкоди, а їх стрибок може досягати трьох метрів", – каже прикордонник.

Зараз завдяким цим собакам виявляють правопорушників.

Фото: ДПСУ

Водночас Михайло відзначає, що представники цієї породи чуйні та уважні. Завдяки цим характеристикам вони можуть стати чудовим компаньйоном для усієї родини.

Але якщо брати таку породу, то треба бути готовим до активного способу життя.

"Адже малінуа потрібно приділяти багато уваги та показувати свою любов і тоді ви отримаєте прекрасного компаньйона та вірного друга, адже бельгійська вівчарка – це чудовий охоронець, який назавжди відданий своєму господарю", – пишуть у МВС.

Реклама:

Фото: ДПСУ

Підготовкою собак до служб займаються кінологи. Раніше ми розповідали про пса Райса, якого тренували у Нацгвардії.

Також ми розповідали історію порятунку службових собак із Луганщини.