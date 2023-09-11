Батьки можуть обрати форму навчання дитини у школі: куди звертатися

Якщо в школі відмовляють у переведенні дитини на будь-яку форму навчання, батьки можуть звернутися до органів управління освітою.
Родині мають запропонувати іншу школу, повідомляють в Міністерстві освіти і науки.
У МОН заявили, що від початку нового навчального року почастішали звернення батьків про те, що школи відмовляють їм у зарахуванні або переведенні дітей на сімейну, екстернатну та дистанційну форми навчання.
"Якщо в школі немає можливості дистанційного навчання, батькам або іншим законним представникам дитини потрібно звернутися в місцевий орган управління освітою з проханням запропонувати іншу школу для дистанційного навчання", – зазначають у відомстві.
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Для учнів, які вимушено перебувають за кордоном й навчаються в іноземних школах, може бути організоване вивчення предметів українського компоненту в дистанційних класах в окремо визначених школах.
Водночас батьки або інші законні представники дитини мають право обрати будь-яку форму навчання в інших школах і не зобовʼязані переводити дітей на навчання за програмою україномовного компонента.
У міністерстві нагадують, що українські школи забезпечують всі форми навчання й батьки учнів можуть обирати будь-яку з них.
Відповідно до законодавства, повна загальна середня освіта може здобуватися за:
- очною (денною);
- дистанційною;
- мережевою;
- екстернатною;
- сімейною (домашньою);
- чи формою навчання педагогічного патронажу.
Раніше ми повідомляли, що у сільських регіонах знизився рівень знань на онлайн-навчанні.
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