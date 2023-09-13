У харківській "школі у метро" навчається близько 1000 школярів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 вересня 2023

У Харкові станом на 13 вересня близько 1000 учнів навчаються в метрополітені.

У декілька змін працюють 62 класи, повідомляє Громадське радіо.

Частину дітей на навчання підвозять на автобусах, дехто добирається власним ходом.

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Уроки розпочались 4 вересня: кожен клас має по 3 дисципліни. Здебільшого навчаються першокласники, є також класи молодшої та середньої школи, та декілька – старших.

 Фото: Харківська міська рада

Нагадаємо, інформація про те, що харківські школи працюватимуть у метрополітені розповсюдилась напередодні навчального року. Але більша частина учнів продовжує навчання у дистанційному форматі.

Раніше у "метрошколі" планували проводити навчання 60 класів у дві зміни, однак серед батьків здійнявся ажіотаж.

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