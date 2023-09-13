В Австрії носоріг вбив працівницю зоопарку, іншого доглядача – поранив

В Австрії після нападу носорога загинула доглядачка, а ще один працівник зоопарку отримав серйозні травми.
Інцидент стався у Зальцбурзькому зоопарку в Хелльбрунні, повідомляє CNN.
Носоріг напав на 33-річну доглядачку зранку 12 вересня, коли вона виконувала свою роботу у вольєрі.
Жінка померла на місці події, кажуть у поліції.
|Фото ілюстративне, білі носороги. Martin Harvey/GettyImages
Інший доглядач, 34-річний чоловік, також отримав серйозні травми, коли намагався відлякати тварину.
Чоловіка доставили в університетську лікарню Зальцбурга, де йому зробили термінову операцію.
"Ми абсолютно шоковані і поки не знаємо, як це сталося. Рано-вранці носорогів зазвичай змащують кремом від комах. Це завжди відбувається на території, що охороняється", – сказала CNN прессекретарка зоопарку Ульріке Ульманн.
Через інцидент зоопарк не працюватиме 13 вересня.
На сайті Salzburg-zoo пишуть, що у зоопарку проживає 150 різних видів і 1,5 тисяч тварин, зокрема білі носороги, що перебувають під загрозою зникнення.
У вольєрі живе дві самки, Йеті й Таміка, та два самці, Таму й Атос.
За даними Всесвітнього фонду природи (WWF), білі носороги – другі за величиною наземні ссавці після слона. Дорослі самці можуть досягати 1,85 м у висоту і важити 3,6 тонни.
Нагадаємо, раніше в Австралії 77-річний чоловік помер внаслідок нападу "домашнього" кенгуру.
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