В Австрії носоріг вбив працівницю зоопарку, іншого доглядача – поранив

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 вересня 2023

В Австрії після нападу носорога загинула доглядачка, а ще один працівник зоопарку отримав серйозні травми.

Інцидент стався у Зальцбурзькому зоопарку в Хелльбрунні, повідомляє CNN.

Носоріг напав на 33-річну доглядачку зранку 12 вересня, коли вона виконувала свою роботу у вольєрі. 

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Жінка померла на місці події, кажуть у поліції. 

 Фото ілюстративне, білі носороги. Martin Harvey/GettyImages

Інший доглядач, 34-річний чоловік, також отримав серйозні травми, коли намагався відлякати тварину. 

Чоловіка доставили в університетську лікарню Зальцбурга, де йому зробили термінову операцію.

"Ми абсолютно шоковані і поки не знаємо, як це сталося. Рано-вранці носорогів зазвичай змащують кремом від комах. Це завжди відбувається на території, що охороняється", – сказала CNN прессекретарка зоопарку Ульріке Ульманн.

Через інцидент зоопарк не працюватиме 13 вересня.

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На сайті Salzburg-zoo пишуть, що у зоопарку проживає 150 різних видів і 1,5 тисяч тварин, зокрема білі носороги, що перебувають під загрозою зникнення

У вольєрі живе дві самки, Йеті й Таміка, та два самці, Таму й Атос.

За даними Всесвітнього фонду природи (WWF), білі носороги – другі за величиною наземні ссавці після слона. Дорослі самці можуть досягати 1,85 м у висоту і важити 3,6 тонни.

Нагадаємо, раніше в Австралії 77-річний чоловік помер внаслідок нападу "домашнього" кенгуру.

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