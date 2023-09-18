Україна повернула двох дітей з окупованої території. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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18 вересня 2023

До України повернули двох братів – 13-річного Кирила та 4-річного Сергія, які перебували на тимчасово окупованих територіях.

До Офісу омбудсмана з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України звернулася їхня мати, повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

На опублікованих світлинах діти перебувають в Україні в Центрі захисту прав дитини. 

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Кирило на дошці намалював український стяг, зазначивши, що любить свою країну. 

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Брати Кирило та Сергій. Усі фото: Дмитро Лубінець

Його малолітній брат Сергій свій час приділив іграшкам, а саме – машинкам.   

4-річний Сергійко бавиться з іграшкою

"У разі порушення ваших прав або прав дитини, можна звернутися до Офісу Омбудсмана" –  додав Дмитро Лубінець

Раніше ми повідомляли, що Україна повернула 3 дітей, яких росіяни вивезли у табір в Геленджик. 

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