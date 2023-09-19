Гігантські панди у зоопарках можуть страждати від "джетлагу": дослідження

Вчені вважають, що гігантські панди, які живуть у неволі, можуть страждати від "джетлагу" – розладу біологічних ритмів, який буває у людей після перетину кількох часових поясів.

Такий стан у тварин виникає тоді, коли їхній біологічний годинник не відповідає навколишньому середовищу. Це впливає на самопочуття і поведінку тварин, які, зокрема, перебувають під загрозою зникнення.

Відповідне дослідження науковці опублікували у журналі Frontiers in Psychology, повідомляє CNN.

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"Тварини, як і люди, розвинули ритми, які синхронізують їх внутрішнє середовище із зовнішнім.

Коли внутрішній годинник не синхронізований із зовнішніми сигналами, такими як світло і температура, тварини відчувають несприятливі наслідки. У людей це може варіюватися від зміни часового поясу до проблем з метаболізмом і сезонних афективних розладів", – сказала провідна авторка дослідження Крістін Гандіа, аспірантка Університету Стірлінга в Шотландії.

Фото: leungchopan /Depositphotos

Циркадний ритм – це такий "годинник" організму, який працює добовими циклами і регулюється сигналами з навколишнього середовища. Він є у людей і тварин, зокрема і в панд, які стали учасниками дослідження вчених Університету Стірлінга.

Циркадний ритм впливає на метаболізм, розмноження, поведінку тварин.

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У більшості видів тварин циркадний "годинник" регулюється зовнішніми сигналами навколишнього середовища (світловий/темновий цикл, їжа та температура).

Однак у зоопарках тварини можуть утримуватися на територіях, де цикл зміни світла і темряви відрізняється від їхнього природного середовища.

Проблеми виникають, коли сигнали, які тварини отримують у неволі, не відповідають сигналам їхнього природного середовища.

Щоб зрозуміти наслідки цього явища для тварин, вчені протягом року спостерігали за поведінкою гігантських панд.

Команда використовувала записи камер спостереження з 6 зоопарків по всьому світу, зокрема за межами природного ареалу панд.

Виявилося, що зміни умов навколишнього середовища можуть впливати на циркадні ритми.

Панди, що мешкають за межами своїх природних широт, виявилися менш активними, ніж ті, що живуть у рідних краях.

Кількість денного світла, температурний мінімум і температурний діапазон також були пов'язані з циклами активності.

"Хоча тварини дуже адаптивні, створення середовища в неволі, яке імітує умови навколишнього середовища, в яких вони еволюціонували, може сприяти натуралістичним циклам, які сприяють добробуту тварин і збільшують шанси на успішне розмноження і збереження видів", – наголошують дослідники.

Нагадаємо, раніше вчені навчились розраховувати вік тварин за аналізом крові.