У США суд відсторонив від роботи 96-річну суддю: жінка подала апеляцію

Апеляційний суд у Вашингтоні відсторонив від роботи 96-річну суддю Полін Ньюман, яку через вік визнали непридатною до роботи.

Жінка оскаржуватиме це рішення, повідомляє Reuters.

Рада суддів одноголосно визнала, що жінка не співпрацювала з розслідуванням щодо її "розумової компетентності", тому жінка не зможе розглядати нові справи щонайменше рік й поки не пройде медичне обстеження.

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"Ньюман демонструвала когнітивні та фізичні порушення", – заявив головний суддя процесу.

Найстарша федеральна суддя Полін Ньюман. Фото: Bill O'Leary/The Washington Post via AP

За словами його колег, вона є непридатною до роботи через "втрату памʼяті, плутанину, параною та гнівні вигуки".

Водночас сама жінка це заперечила. Посилаючись на висновки двох лікарів, вона подала позов до окремого суду Вашингтону, вимагаючи перенести або припинити розслідування.

"Ми чітко усвідомлюємо, що це не найкраще завершення (кар’єри – ред.) легендарної судді Ньюман, однак суддя більше не здатна виконувати обов’язки своєї суддівської посади", – додали в суддівській раді.

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Зазначається, що Полін Ньюман обійняла посаду федеральної судді у 1984 році, коли президентом США був Рональд Рейган.

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Жінка є експерткою в галузі інтелектуальної власності, а також є найстаршим чинним федеральним суддею США.

Раніше ми повідомляли, що померла 115-річна жінка, яка була найстарішою людиною у США.





