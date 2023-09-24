Полярники показали, скільки пінгвінів залишилося біля "Академіка Вернадського". ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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24 вересня 2023

Працівники станції "Академік Вернадський" показали, скільки пінгвінів нині залишається на острові Галіндез.

За їхніми словами, у першій половині вересня кількість пернатих зросла з 50 до 600 – буквально за кілька днів.

"Найбільше пінгвінів українські біологи спостерігали на початку цього тижня – близько 800. Але зараз їхня кількість знову суттєво зменшилася, орієнтовно до 50. Куди ж поділися ці пернаті?" – питають риторично полярники.

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Дослідники припускають, що у першій хвилі бачили птахів, які зимували неподалік. Це зумовлено тим, що стійкий льодовий покрив цієї зими не утворювався. 

 Фото: Сергій Глотов

"Тепер частина з них могла розійтися околицями, а біля "Вернадського" залишилися ті птахи, які будуть тут гніздувати. Згодом має підійти і решта місцевої гніздової популяції", – кажуть науковці.

Водночас вони  зазначають, що така теорія потребує перевірки, тому надалі будуть слідкувати за міграціями пінгвінів. 

 Фото: Сергій Глотов

Раніше ми розповідали, що на Академіку Вернадському з’явилося перше тюленя Веддела за рік.

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