В Іспанії зловмисники використали ШІ, щоб генерувати фото голих неповнолітніх дівчат

У містечку Альмандралехо на півдні Іспанії зловмисники використовували штучний інтелект, щоб поширювати фото голих дівчат без їх відома.

Про це повідомляє ВВС.

Багато фото взяли із соцмереж дівчат. Потім їх обробили програмою, яка генерує уявне зображення людини без одягу.

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Жертвами стали дівчата віком від 11 до 17 років.

Марія Бланко Райо, мати 14-річної дівчинки говорить, що одного разу донька прийшла зі школи та повідомила, що її фото топлес є в мережі. Після питання, чи фотографувала дитина себе оголеною, дізналася – світлини підроблені. Крім того, були й інші постраждалі дівчата – їх понад двадцять.

Фото: The Good Brigade/Gettyimages.com

Згідно з даними видання Euronews, деяких дівчат шантажували хлопці в переписці та вимагали гроші. Вважається, що більшість зображень зробили влітку.

Поліція вже почала розслідування та змогла ідентифікувати 11-х місцевих хлопців, які причетні до створення зображень або їх поширення через Telegram і WhatsApp.

Привернути увагу до інциденту змогли завдяки зусиллям однієї з матерів дівчаток, Міріам Аль Адіб. Вона використала свій профіль у соцмережах для поширення занепокоєння.

Підозрюваним у справі від 12 до 14 років. Водночас конкретних норм, що стосуються генерації зображень сексуального характеру з дорослими, у Іспанії немає.

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Проте створення такого матеріалу з використанням неповнолітніх може розцінюватися як дитяча порнографія.

Також можливим звинувачення може бути порушення законів про конфіденційність.

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