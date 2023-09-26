Знайшли тіло у пащі: у Флориді 41-річна жінка загинула після нападу алігатора

У Флориді внаслідок нападу алігатора загинула 41-річна жінка – рештки її тіла помітили у пащі 4-метрової рептилії.
Офіс шерифа округу Пінеллас ідентифікував жертву як 41-річну Сабріну Пекхем, повідомляє CNN та BBC.
Донька загиблої Брона Дорріс розповіла, що Сабріна Пекхем була бездомною і жила в лісовій місцевості неподалік від місця, де на неї напав алігатор.
За даними Комісії з охорони дикої природи Флориди, після трагедії алігатора гуманно евтаназували.
|Джерело: ВВС
Поліція знайшла тіло жінки 22 вересня, приїхавши на виклик у Ларго в районі затоки Тампа.
Місцевий житель Джамаркус Буллард йшов на співбесіду, коли помітив алігатора з чимось схожим на манекен у пащі. Він викликав поліцію.
"Це був перший раз, коли я побачив алігатора в реальному житті, тому я подумав, що це досить круто. Але коли я побачив, що у нього всередині, подумав: "Це що, манекен?", – сказав він у коментарі Fox 13.
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|Фото: CBS
Донька загиблої вважає, що Сабріна могла повертатись до свого кемпінгу, коли алігатор напав з води.
Брона Дорріс також спростувала деякі заяви про її матір, які поширювались в соцмережах.
"Моя мати не "дражнила" алігатора, як дехто стверджує в коментарях новинним агентствам.
Так чи інакше, ніхто не заслуговує на таку смерть", – написала Дорріс.
Наразі триває розслідування смерті Сабріни.
Сім’я загиблої відкрила збір, щоб оплатити поховання, і вже отримала 11 тисяч доларів пожертв.
Нагадаємо, раніше у Китаї намагалися зловити понад 70 крокодилів, які втекли з ферми під час повені.
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