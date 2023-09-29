Кабмін звузив коло людей, які можуть перебувати в укриттях у дитячих садках

Кабінет Міністрів обмежив коло людей, які можуть перебувати в укриттях у дитячих садках.
Відповідні зміни внесли до Положень про заклад дошкільної освіти, йдеться в постанові Кабміну.
До пункту 18 додали абзац щодо доступу до укриттів у дитячих садках.
"Доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу", – зазначають в постанові.
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У статті 27 Закону України "Про дошкільну освіту" йдеться, що учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:
- діти дошкільного віку, вихованці, учні;
- педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
- помічники вихователів та няні;
- медичні працівники;
- батьки дітей або люди, які їх замінюють;
- батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
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Раніше ми розповідали про стан та облаштування укриттів в освітніх закладах.
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