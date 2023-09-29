Кабмін звузив коло людей, які можуть перебувати в укриттях у дитячих садках

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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29 вересня 2023

Кабінет Міністрів обмежив коло людей, які можуть перебувати в укриттях у дитячих садках. 

Відповідні зміни внесли до Положень про заклад дошкільної освіти, йдеться в постанові Кабміну.  

До пункту 18 додали абзац щодо доступу до укриттів у дитячих садках. 

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"Доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу", – зазначають в постанові. 

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

У статті 27 Закону України "Про дошкільну освіту" йдеться, що учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

  • діти дошкільного віку, вихованці, учні;
  • педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
  • помічники вихователів та няні;
  • медичні працівники;
  • батьки дітей або люди, які їх замінюють;
  • батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
  • асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
  • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

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Раніше ми розповідали про стан та облаштування укриттів в освітніх закладах. 

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