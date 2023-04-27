Не куріть у кафе і барах. Держспоживслужба відновила перевірки

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 квітня 2023

В Україні відновили контроль заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів та інших закладів.

Про це Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила "УП. Життя". 

В Україні незаконно курити цигарки, кальяни та електронні сигарети у громадських місцях з 2012 року, а будь-які прилади для нагрівання тютюну – з літа 2022-го.

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Однак у березні минулого року уряд наклав заборону на перевірки дотримання антитютюнового законодавства.

Нині Держпродспоживслужба знову пильнуватиме курців-порушників у кафе, барах і ресторанах.

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 Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

"Попри відсутність контролю з боку Уряду, абсолютна більшість кафе, барів та ресторанів дотримувалася законодавства. 

Проте частина недобросовісних субʼєктів господарювання скористалися послабленнями та ціною здоровʼя працівників і відвідувачів з порушенням закону організували куріння (переважно кальяну) в приміщеннях закладів ресторанного господарства", – кажуть у Держпродспоживслужбі.

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Нагадаємо, Кабмін запровадив мораторій на перевірки невдовзі після початку повномасштабної війни у березні 2022-го. 

Однак з 11 липня 2022 року в силу вступили нові норми антитютюнового Закону 1978-ІХ. Тепер куріння сигарет для нагрівання у визначених законом громадських місцях заборонене нарівні із сигаретами, кальянами та е-сигаретами (їх заборонили ще з 2012 року).

А у квітні 2023 року набув чинності наказ МОЗ, який визначає перелік підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері антитютюнового законодавства. 

Такими підставами є: самостійне звернення субʼєкта господарювання; доручення прем’єр-міністра України і звернення фізичної особи.

"Сподіваюся, що відвідувачі закладів поважатимуть інших і дотримуватимуться норм бездимного законодавства та не вживатимуть у заборонених місцях тютюнові вироби, кальяни, електронні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну", – сказав головний спеціаліст відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби Юрій Сахно.

Нагадаємо, раніше ГО "Молодь вільна від куріння" дійшла висновку, що 80% закладів харчування України виконують закон про заборону куріння.

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