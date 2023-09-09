"Займався боксом без ноги й протеза": історія військового, який на Луганщині підірвався на ворожій міні

29-річний нацгвардієць Денис, перебуваючи на службі на Луганщині 9 травня цього року, наступив на ворожу міну, внаслідок чого втратив праву ногу.

Менш ніж через три місяці чоловік одягнув протез й зробив перші кроки без милиць. Нині він мріє повернутися до війська, повідомляють в Дніпровській бригаді Національної гвардії імені генерал-майора Олександра Радієвського.

На фронті військовий отримав позивний "Денчик". У 2020 році чоловік звільнився з військової служби у Нацгвардії, де за контрактом служив протягом 8 років.

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Наприкінці лютого 2022-го чоловік вирішив мобілізуватися й знову долучився до армії.

"24 лютого я зустрів вдома. Спочатку о 5 ранку мені зателефонував колега й сказав, що по одному з військових об’єктів неподалік мого будинку були прильоти. Через 3-5 хв набрав ще один й повідомив, що почалася війна", – згадує Денис.

Чоловік пройшов додатковий військовий вишкіл, після чого поїхав на фронт.

Він долучився до 31 бригади Національної гвардії України Дениса, та обійняв посаду головного сержанта другого батальйону оперативного призначення.

"Певний період ми на Донеччині готувалися до оборони Слов’янська, та Краматорська й разом з тим додатково виконували завдання в трьох областях. Ми пройшли Донецьку, Харківську та Луганську області", – розповідає військовий.

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Найважче було минулою зимою під Бахмутом, каже Денис. А також поблизу села Зоринівка на Луганщині, де 9 травня він отримав поранення.

"Під час виконання одного з бойових завдань, ми з побратимом йшли в лісі – він перший, я позаду й ступив трошки лівіше-правіше та натрапив на протипіхотну міну", – розповідає "Денчик".

Скрін з відео Дніпровської бригади НГУ ім. генерал-майора О. Радієвського

Він згадує, що коли оговтався після вибуху, протер очі від піску, побачив, що немає ступні й наклав турнікет.

Далі чоловік прийшов до тями 10 травня в лікарні у Слов’янську.

"Мені тоді завідувачка сказала: я все розумію, я рада що до тебе кожен день приходять люди, але я не маю за ними ставати у чергу, щоб зробити тобі перев’язку", – посміхається Денис.

Процес реабілітації розпочався з боксу. Чоловік розповідає, що такий спорт допомагає навчитися тримати рівновагу без кінцівки. Також це допомагає підготуватися до протеза.

6 серпня Денис зробив перші кроки на протезі без милиць.

Скрін з відео Дніпровської бригади НГУ ім. генерал-майора О. Радієвського

"Я знайшов я подолати якийсь свій страх, щоб піти захищати державу. Я не вірю, що я не зможу знайти сил, аби відновити своє повноцінне життя.

Я хочу повернутися до свого підрозділу, до бригади й сподіваюсь що зможу виконувати відповідні завдання на посаді, на якій я був. Там я відчуваю себе на своєму місці", – додав чоловік.

Нагадаємо, військовослужбовець, який отримав важке поранення в середині лютого 2023 року, коли куля застрягла біля його серця, одужав й повернувся на фронт.