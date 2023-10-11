Радіодиктант національної єдності-2023: хто напише та читатиме текст

Текст для радіодиктанту національної єдності напише поетеса, перекладачка, авторка прозових творів та лауреатка Шевченківської премії – Катерина Калитко.
Читати текст буде актор та театральний режисер Олексій Гнатковський, повідомляє Суспільне.
Зазначається, що до методичної роботи над текстом долучать мовознавцю та докторку філологічних наук Ларису Масенко.
Радіодиктант національної єдності відбудеться об 11:00 27 жовтня – у День української писемності та мови.
|Фото: Суспільне
Долучитися може кожен охочий. Почути текст можна буде:
- в ефірі телеканалу "Суспільне Культура";
- на хвилях "Українського Радіо" та "Радіо Культура";
- на YouTube-каналі "Українського Радіо";
- на Facebook-сторінках "Суспільного".
Нагадаємо, всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови.
Торік радіодиктант писала рекордна кількість людей.
Раніше ми повідомляли, що радіодиктант національної єдності відбудеться у День української писемності та мови, який вперше відзначатимуть 27 жовтня.
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