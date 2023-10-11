Радіодиктант національної єдності-2023: хто напише та читатиме текст

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 жовтня 2023

Текст для радіодиктанту національної єдності напише поетеса, перекладачка, авторка прозових творів та лауреатка Шевченківської премії – Катерина Калитко

Читати текст буде актор та театральний режисер Олексій Гнатковський, повідомляє Суспільне. 

Зазначається, що до методичної роботи над текстом долучать мовознавцю та докторку філологічних наук Ларису Масенко. 

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Радіодиктант національної єдності відбудеться об 11:00 27 жовтня – у День української писемності та мови. 

Фото: Суспільне

Долучитися може кожен охочий. Почути текст можна буде: 

Нагадаємо, всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови. 

Торік радіодиктант писала рекордна кількість людей. 

Раніше ми повідомляли, що радіодиктант національної єдності відбудеться у День української писемності та мови, який вперше відзначатимуть 27 жовтня.

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