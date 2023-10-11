Радіодиктант національної єдності-2023: хто напише та читатиме текст

Текст для радіодиктанту національної єдності напише поетеса, перекладачка, авторка прозових творів та лауреатка Шевченківської премії – Катерина Калитко.

Читати текст буде актор та театральний режисер Олексій Гнатковський, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що до методичної роботи над текстом долучать мовознавцю та докторку філологічних наук Ларису Масенко.

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Радіодиктант національної єдності відбудеться об 11:00 27 жовтня – у День української писемності та мови.

Фото: Суспільне

Долучитися може кожен охочий. Почути текст можна буде:

Нагадаємо, всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови.

Торік радіодиктант писала рекордна кількість людей.

Раніше ми повідомляли, що радіодиктант національної єдності відбудеться у День української писемності та мови, який вперше відзначатимуть 27 жовтня.