У прифронтовому шпиталі з ноги бійця медики дістали хвостовик міни. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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14 жовтня 2023

У прифронтовому шпиталі з тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни.

Частина вибухівки застрягла в нозі бійця, повідомляють в Генеральному штабі Збройних Сил.

Хвостовик міні виявили під час рентгенівського обстеження пораненого. 

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Зазначається, що після видалення стороннього об'єкта ногу бійцю вдалося врятувати.

Усі фото: Генштаб ЗСУ

Частинку вибухівки дістали з ноги пораненого військовослужбовця

"Зараз самопочуття бійця стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації", – додали в Генштабі. 

За словами лікарів, ногу бійцю вдалося врятувати

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Раніше подібні випадки вже траплялися. Тоді перед операцією з видалення об’єкта тіло пораненого обстежили сапери.  

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