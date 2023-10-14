У прифронтовому шпиталі з ноги бійця медики дістали хвостовик міни. ФОТО

У прифронтовому шпиталі з тіла пораненого бійця лікарі дістали хвостовик міни.
Частина вибухівки застрягла в нозі бійця, повідомляють в Генеральному штабі Збройних Сил.
Хвостовик міні виявили під час рентгенівського обстеження пораненого.
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Зазначається, що після видалення стороннього об'єкта ногу бійцю вдалося врятувати.
|Усі фото: Генштаб ЗСУ
|Частинку вибухівки дістали з ноги пораненого військовослужбовця
"Зараз самопочуття бійця стабільне. Фахівці Медичних сил готують його для подальшої евакуації", – додали в Генштабі.
|За словами лікарів, ногу бійцю вдалося врятувати
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Раніше подібні випадки вже траплялися. Тоді перед операцією з видалення об’єкта тіло пораненого обстежили сапери.
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