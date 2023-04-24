Міноборони не підтримало законопроєкт про реєстрацію одностатевих партнерств: що кажуть правозахисники

Міністерство оборони України не підтримало проєкт закону про інститут рівноправних партнерств, який дозволив би зокрема, реєструвати одностатеві шлюби.

У відомстві зазначили, що законопроєкт суперечить Конституції України, в якій йдеться, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки.

Законопроєкт передбачає, що якщо один з охочих зареєструвати партнерство є військовим і не може бути присутнім на реєстрації, можна зробити це без його присутності.

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У Міноборони вважають, що ця норма є дискримінаційною стосовно військових, які укладають традиційні шлюби.

Г ей-пара військових Павло та Владислав. Фото: "Військові ЛГБТ+"

Також у законопроєкті пропонують засвідчувати акти реєстрації реєстрованого партнерства командирам, якщо один чи обидва партнери служать у ЗСУ. У Міноборони кажуть, що це суперечить Закону "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України".

Окрім, того у Міноборони немає даних стосовно кількості представників ЛГБТ у війську.

В організації "Військові ЛГБТ+" висловили занепокоєність "підтримкою Міністерством оборони дискримінації ЛГБТ+ військових в Україні".

"Наше об’єднання налічує понад 300 ЛГБТ+ військових, серед них близько 100 відкритих у власній ідентичності. Частина з них захищає Україну на полі бою з 2014 року. У нашій спільноті склалося близько 20 пар, де обоє із партнерів – військові. Є чимало пар, де один із партнерів – цивільна людина", – кажуть в організації.

Представники ГО вважають, що представників ЛГБТ у війську значно більше – від 50 до 100 тис.

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Відповідаючи на питання "УП. Життя", звідки взялася ця цифра, в організації зазначили, що, згідно з опитуваннями, в українському суспільстві 5-10% людей є представниками ЛГБТ.

"Структура Збройних Сил не виняток, адже є зрізом українського суспільства. Наразі близько 1 мільйону людей служать в ЗСУ та НГУ. Це означає, що приблизно від 50 до 100 тисяч людей, які захищають нашу землю належать до ЛГБТ+ і потребують захисту", – кажуть в організації.

Згідно з проведеним американськими дослідниками опитуванням у 70- роках ХХ сторіччя, 10% населення планети є геями чи лесбійками. Утім, ці дані не всіма сприймаються однозначно.

В організації також розповіли, що військових-геїв часто переслідують за їхню орієнтацію.

"Матері одного із наших гей-військових, Павла Лагойди, нещодавно погрожували спалити будинок за те, що син є ЛГБТ+ представником та військовослужбовцем. Ми вважаємо, що такому немає місця в Збройних Силах європейської демократичної держави.

Павло служить разом зі своїм партнером Владиславом, який також є військовим. Нещодавно вони заручилися, адже розуміють усі ризики: війна може завдати шкоди здоров’ю комусь із пари", – кажуть в організації.

Представники організації запросили міністра оборони Олексія Резнікова на спільну зустріч, щоб обговорити законопроєкт про реєстрацію партнерств.

В організації "Київпрайд" зазначають, що законопроєкт не прирівнює реєстроване партнерство до шлюбу, адже у ньому зазначено, що реєстроване партнерство не є шлюбом.

До того ж законопроєкт дозволяє оформити партнерство без присутності одного з партнерів, як одностатевим, так і різностатевим парам.

"Всі військові, незалежно від статі, сексуальної чи гендерної ідентичності, мають право на повагу та рівність перед законом. Політика Міністерства оборони України, яка нівелює права та можливості ЛГБТІК+ військових, є неприйнятною та порушує міжнародні стандарти. Ми закликаємо Міністерство оборони України переглянути свою політику щодо цього законопроєкту", – кажуть в організації.

Нагадаємо, народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби. Парламентський комітет молоді та спорту підтримав цей законопроєкт і рекомендував його для ухвалення Верховною Радою у першому читанні.