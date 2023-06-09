Четвертий комітет ВР підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства

Комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів підтримав законопроєкт №9103 про реєстровані партнерства.

Про це повідомила авторка законопроєкту Інна Совсун.

Законопроєкт підтримали народні депутати Тетяна Циба, Ірина Никорак, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Микола Бабенко.

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Утримались від голосування народні депутати Михайло Цимбалюк, Юлія Тимошенко та Анатолій Остапенко.

Голосів проти не було. Депутати Сергій Гривко та Галина Третякова були відсутні.

За словами Інни Совсун, це вже четвертий комітет Верховної Ради, який підтримав законопроєкт.

Нагадаємо, у березні 2023 року народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні партнерства, який зокрема дозволить реєструвати одностатеві стосунки.

Парламентський комітет молоді та спорту підтримав цей законопроєкт і рекомендував його для ухвалення у першому читанні. Документ підтримав також комітет з питань європейської інтеграції

Водночас Міністерство оборони України виступило проти законопроєкту. Всеукраїнська рада церков і Православна Церква України також виступили проти створення інституту "реєстрованих партнерств". Священний Синод ПЦУ заявив, що ініціатива порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки.

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