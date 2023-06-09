Четвертий комітет ВР підтримав законопроєкт про реєстровані партнерства

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 червня 2023

Комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів підтримав законопроєкт №9103 про реєстровані партнерства.

Про це повідомила авторка законопроєкту Інна Совсун.

Законопроєкт підтримали народні депутати Тетяна Циба, Ірина Никорак, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Микола Бабенко.

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Утримались від голосування народні депутати Михайло Цимбалюк, Юлія Тимошенко та Анатолій Остапенко.

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Голосів проти не було. Депутати Сергій Гривко та Галина Третякова були відсутні.

За словами Інни Совсун, це вже четвертий комітет Верховної Ради, який підтримав законопроєкт.

Нагадаємо, у березні 2023 року народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні партнерства, який зокрема дозволить реєструвати одностатеві стосунки.  

Парламентський комітет молоді та спорту підтримав цей законопроєкт і рекомендував його для ухвалення у першому читанні. Документ підтримав також комітет з питань європейської інтеграції

Водночас Міністерство оборони України виступило проти законопроєкту. Всеукраїнська рада церков і Православна Церква України також виступили проти створення інституту "реєстрованих партнерств". Священний Синод ПЦУ заявив, що ініціатива порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки.

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