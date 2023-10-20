У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України: цього просила дитина

Новозаводський районний суд Чернігова постановив відібрати доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної, яку сама дитина звинуватила у домашньому насильстві.

12-річна Анна-Марія попросила про допомогу у соцмережах, тож поліція забрала її від 78-річної матері, а соцслужби подали позов до суду.

Рішення ухвалили 20 жовтня під час закритого засідання, повідомила прессекретарка Новозаводського районного суду Тетяна Андрушко у коментарі "Суспільному".

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"Дійсно сьогодні було розглянуто справу про відібрання дитини у Валентини Підвербної. Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно якої ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року", – сказала Андрушко.

Підвербна може оскаржити рішення протягом 30 днів. Водночас її адвокат Андрій Котенок повідомив, що вони ще не вирішили чи подаватимуть апеляцію.

Новозаводський районний суд Чернігова постановив відібрати доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної

Нагадаємо, Валентина Підвербна стала найстарішою матір’ю України у 2011 році. Жінка 7 років збирала гроші на штучне запліднення і у віці 66 років народила доньку Анну-Марію, потрапивши до Книги рекордів України.

Жінка запевняла, що забезпечує дитину всім необхідним. Утім, у квітні Анна-Марія звинуватила 78-річну матір в тому, вона дряпає її, ображає та б’є, а також не дозволяє митися і відмовляє у лікуванні очей. На сторінці в Instagram дівчинка попросила забрати її від матері.

Побачивши допис, на місце події виїхали правоохоронці та соцслужби. Поліція Чернігівської області підтвердила, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства.

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У квітні Анна-Марія звинуватила 78-річну матір в тому, вона дряпає її, ображає та б’є

На жінку склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків та домашнє насильство, і згодом справу передали до суду.

Раніше Валентину Підвербну вже складали два адміністративних протоколи за невиконання батьківських обов’язків та психологічне насильство, але тоді суд закрив справу.