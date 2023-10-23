Мінʼюст попереджає про шахраїв, які крадуть паролі під виглядом "працівників Meta"

Шахраї від імені нібито компанії Meta можуть писати користувачам в особисті повідомлення (Direct) у Facebook та Instagram та виманювати паролі від сторінок у соцмережах.

Про шахрайські крадіжки акаунтів у соцмережах попередили у Міністерстві юстиції.

Повідомлення можуть надсилати англійською мовою. Зміст повідомлення в тому, що нібито співробітники Meta повідомляють власника сторінки про порушення правил спільноти.

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"Шахраї можуть також писати, що після перегляду вашої сторінки було визначено, що ви порушили авторські права кілька разів.

Якщо ви вважаєте, що це помилка, вам слід це оскаржити, інакше ваш обліковий запис буде деактивовано протягом 24 годин", – кажуть у Мінʼюсті.

Тоді шахраї дають посилання на форму оскарження, а коли власник сторінки переходить за лінком, шахрайський ресурс просить ввести його логін та пароль у соцмережах.

Коли людина вводить ці дані, вони автоматично стають відомі шахраям.

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Приклад шахрайського повідомлення

"Пам’ятайте, Instagram та Facebook ніколи не пише щодо безпеки облікового запису в повідомленнях у Direct.

Електронні листи від Meta щодо безпеки вашого облікового запису та входу до нього, які було надіслано протягом останніх 14 днів, можна знайти в розділі "Безпека", – наголошують у Мінʼюсті.

Як захистити свої акаунти від шахраїв

✅ Установіть багатофакторну автентифікацію.

Така функція є в налаштуваннях вашого акаунту та може мати назву двоетапна перевірка (це означає, що для входу до акаунту, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на смартфон, електронну скриньку або у відповідний додаток).

✅ Не вводьте свої логіни та паролі від акаунтів на незнайомих та підозрілих сайтах.

✅ Створюйте складні та унікальні паролі для кожного акаунту.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.

Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку пояснили, як захистити свій номер телефону від шахраїв.