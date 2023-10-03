Як відрізнити кашель при ГРВІ від кашлюку? Розповідають у МОЗ

Кашель може бути симптомом різних хвороб – як ГРВІ (гострої респіраторної вірусної інфекції), так і небезпечного кашлюку.

Про різницю симптомів розповіли у МОЗ.

Кашель при ГРВІ є "вологим", тобто при ньому виходить слиз. Після нападу кашлю відчувається полегшення.

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"Кашель при ГРВІ, надто бронхіті, дійсно може тривати тижнями і місяцями після одужання (у цей час дитина уже може ходити до школи чи у садочок). Та з часом напади кашлю легшають, їх тривалість стає коротшою, аж поки не припиняться", – кажуть у міністерстві.

Кашлюк – це захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом.

На початку він виглядає, як звичайна застуда. Протягом двох перших тижнів кашлю або зовсім немає, або він є слабким.

Характеристика кашлю при кашлюку:

сухий;

із затяжними нападами, які поступово стають важчими;

наприкінці нападу самопочуття гіршає, стає важко вдихати;

обличчя і губи можуть бліднути або синіти;

після нападу при вдиху можна почути свист;

напади частіше стаються вночі.

"У немовлят кашлю може й не бути – але в них може ставатися зупинка дихання на короткий час, про що можна збагнути за посинінням обличчя", – зауважують у МОЗ.

Серед найчастіших ускладнень від кашлюка – пневмонія, енцефалопатія (пошкодження мозку) та отит (запалення середнього вуха).

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Кашлюк у немовляти з високою ймовірністю може закінчитися смертю. Саме тому у міністерстві радять вагітним жінкам та членам їхньої сім’ї зробити ревакцинацію від кашлюка.

"Для ревакцинації застосовують комбіновану вакцину, яка захищає ще й від дифтерії і правця. Коли дитині виповниться 2 місяці, то вона має отримати першу дозу вакцини від кашлюка, дифтерії та правця. Для повного захисту потрібно буде ввести ще три дози: у 4, 6 і 18 місяців", – розповідають у МОЗ.

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