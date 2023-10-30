Виникли сумніви: Книга рекордів Гіннеса розслідуватиме вік пса Бобі, якого вважали найстарішим

Книга Рекордів Гіннеса буде розслідувати інформацію щодо тривалості життя собаки Бобі з Португалії, який нещодавно помер у віці, як вважалося, 31 рік і 165 днів.

У ветеринарів виникли сумніви, чи дійсно собака дожив до віку, який можна порівняти з 200-літтям за людськими мірками, повідомляє The Guardian.

Дискусія щодо віку Бобі загострилась через обговорення фотографії Бобі 1999 року. Користувачі мережі помітили, що пес на фото начебто має лапи іншого кольору, ніж собака, який помер в Португалії 21 жовтня.

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У ветеринарів виникли й інші сумніви. Вік Бобі дійсно був зареєстрований у національній базі даних домашніх тварин, але інформацію про вік тварин зазвичай вносять у базу на основі свідчень власників.

А генетична експертиза, яку пройшов пес, лише підтвердила, що він старий, але не встановила його точний вік.

"Жоден з моїх колег-ветеринарів не вірить, що Бобі насправді був 31 рік. Це еквівалентно тому, якби людина дожила до 200 років, що, враховуючи наші сучасні медичні можливості, є абсолютно неправдоподібним.

Надзвичайні твердження вимагають доказів, а жодних конкретних доказів, які б підтверджували його вік, не було надано", – сказав журналістам ветеринар і очільник групи Veterinary Voices Денні Чемберс.

Згодом представник Книги рекордів Гіннеса повідомив The Guardian: "Ми знаємо про запитання щодо віку Бобі і вивчаємо їх".

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Денні Чемберс також додав, що приклад Бобі підхопили борці проти кормів для домашніх тварин, які стверджують, що корм для собак "вбиває" домашніх тварин і що сироїдіння є більш здоровим.

Раніше господар Бобі розповідав, що Бобі, ймовірно, так довго живе завдяки любові, вільному життю на природі без ланцюгів, а також "людському харчуванню", тільки без солі та спецій.

Нагадаємо, собака Бобі породи португальських собак-охоронців Рафейро ду Алентежу офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннеса у лютому 2023 року. Його вважали не лише найстарішим живим псом, а й найстарішим відомим собакою загалом.

За словами господаря Бобі, мати пса також була довгожителем і дожила до 18 років, а інший собака з цієї ж сім’ї – до 22.