У Ямайці госпіталізували 60 дітей, які з’їли цукерки з марихуаною

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 жовтня 2023

У Ямайці понад 60 дітей були госпіталізовані після того, як з'їли сильнодіючі цукерки з канабісом.

Наркотичний продукт викликав в учнів початкової школи Ocho Rios блювоту і галюцинації. 

Про інцидент повідомила міністерка освіти країни у Twitter Фейвал Вільямс, пише Reuters.

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"Щойно повернулася з лікарні Святої Анни. Лікарі та медсестри роблять все можливе, щоб школярі одужали. Кілька з них – на внутрішньовенній крапельниці. Присутні мами і тати. 

Один маленький хлопчик сказав, що з'їв лише одну цукерку. Ось наскільки сильним є цей продукт", – написала Фейвал.

 Фото: forkjemper/Depositphotos

Також міністерка поділилася фотографією райдужних цукерок, якими отруїлись діти.

У кожній цукерці міститься 100 міліграмів тетрагідроканабінолу (головного психоактивного компоненту канабісу), що вважається сильною дозою навіть для дорослих.

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У 2015 році Ямайка декриміналізувала зберігання до 2 унцій (57 грамів) марихуани в релігійних, медичних і наукових цілях і створила агентство з ліцензування легальної галузі медичного канабісу в країні.

Після інциденту Асоціація виробників марихуани Ямайки вимагає створити державну освітню програму для відповідального споживання дорослими і запобігання споживанню наркотика дітьми, а також наполягає на посиленні правил пакування.

"Я впевнена, що разом ми зміцнимо наш режим безпеки, щоб боротися з недобросовісним продажем продуктів з марихуаною дітям", – також заявила Фейвал Вільямс.

Нагадаємо, раніше в Одесі через отруєння наркотиками померла 14-річна школярка. Поліція затримала 17-річного дилера.

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