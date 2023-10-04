Як кішки видають муркотіння? Вчені виявили ймовірну причину

Вчені уже довго не можуть зрозуміти, як саме коти можуть видавати своє характерне мурчання. Одне з нещодавніх досліджень свідчить, що це може бути автоматичним процесом.

Про це пише Science Alert.

Зазвичай прийнято вважати, що муркотіння спричиняють м’язи всередині гортані кішки. Під час руху вони розширюють і стискають голосову щілину – частину гортані, що оточує голосові зв'язки. Тому повітря вібрує кожного разу, коли тварина вдихає та видихає.

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Науковці піддають сумніву це пояснення. Такі низькочастотні звуки зазвичай видають великі тварини з довшими голосовими зв’язками.

Команда під керівництвом вченого Крістіана Гербста з Віденського університету кинула виклик поширеній думці, що муркотіння спричиняє активне скорочення м’язів.

Дослідники стверджують, що муркотіння може бути пасивною аеродинамічною поведінкою. Вона має продовження після отримання початкового сигналу від мозку.

"Ці низькочастотні вібрації голосових складок включають особливий режим голосу з надзвичайно довгим закритим коефіцієнтом, що нагадує штробас у людей", – кажуть вчені.

Штробас – це тип фонації, коли голосові зв’язки вібрують, але фактично не напружуються. Коли це відбувається, ми створюємо низький, хрипкий звук, вібруючи голосовими зв’язками на низькій частоті.

У тварин нібито усе працює подібним чином, дозволяючи маленьким котам муркотіти, навіть якщо їхні голосові зв’язки набагато коротші за наші. Під час цього використовуються ті самі механізми, які зазвичай створюють високочастотні звуки, такі як нявкання.

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Волокна колагену та еластину в сполучних тканинах голосових зв’язок розташовані в структурах, які, як у котів, що гарчать, гасять високі частоти їхніх звуків. Ці структури діаметром до 4 мм раніше виявили у домашніх кішок, але їх роль у муркотінні не досліджували.

Щоб підтвердити свою теорію, Гербст із колегами видалили гортань, де розташовані голосові зв’язки, у 8 померлих котів. Потім ці зв’язки стиснули і проштовхнули через них тепле зволожене повітря.

Під час експерименту всі гортані виробляли звук муркотіння завдяки самостійним коливання голосових складок у діапазоні між 25 і 30 Гц. Це відбувалося без будь-яких скорочень м’язів чи нейронної інформації.

Водночас досліджувати необхідність скорочення м’язів у живих котів складніше. Команда зазначила, що поки що гіпотезу про активне скорочення спростували не повністю.

Натомість остаточна причина муркотіння залишається загадкою. Дехто говорить про задоволення від взаємодії з людьми, інші – про механізм зцілення.

Проте це дослідження, опубліковане повністю у журналі Current Biology, може привести до нових уявлень про роль муркотіння у котів.

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