Понад 140 котів кинули помирати напризволяще в пустелі Абу-Дабі

Мешканці Об’єднаних Арабських Еміратів знайшли понад 140 котів, яких викинули на пустельній стоянці в Абу-Дабі помирати.

Про це пише CNN.

Місцевий волонтер-рятівник Чік Шергілл брав участь у порятунку тварин. За його словами, коти різних порід, навіть персів, залишили у пастці в своїх клітках. Деякі блукали пустелею без їжі, притулку та води.

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Тварин покинули біля шосе неподалік державного притулку для тварин Абу-Дабі в житловому районі аль-Фалах. Там нібито про інцидент не знали.

Фото: Кота миють після знахідки/Courtesy Chiku Singh

На території притулку нарахували 50 мертвих котів. З кінця вересня врятували 95. Також померла собака породи ретривера і знайшли мертву хаскі.

У вересні температура в Абу-Дабі сягає 40,5°C, а вдень у пустелі вона може бути вищою. Подія вже викликала критику з боку активістів і зоозахисників.

У організації "Люди за етичне ставлення до тварин" (PETA) запропонували винагороду в розмірі 5 тис. доларів за інформацію про те, хто викинув котів у пустелю, а в Департаменті муніципалітетів і транспорту Абу-Дабі заявили про початок свого розслідування.

Шергілл додав, що команда волонтерів продовжує рятувати тварин, чіпувати їх і шукати домівки.

Явище "звалищ" для тварин широко поширені в Абу-Дабі і Дубаї, підсумовують у Міжнародній організації захисту тварин (OIPA), яка вже багато років проводить кампанії на захист безпритульних тварин в ОАЕ.

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