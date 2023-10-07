У Харкові нагородили чотирилапих гвардійців за віддану службу. ФОТО

У Харкові нагородили собак, які несуть службу в 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Чотирилапі отримали медалі за свою віддану службу.

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Церемонія нагородження відбулася на центральній площі Харкова.

Фото: МВС України

Там представники командування частини урочисто привітали пухнастих гвардійців і їхніх кінологів.

"Вони продовжують нести свою службу та захищати нашу країну від всіх наявних загроз воєнного часу", – пишуть про собак у МВС.

Фото: МВС України

Собаки кінологів залишаються невід’ємними помічниками у пошуку правопорушників на кордоні та в Україні загалом.

Фото: МВС України

Раніше ми розповідали про те, як саме відбувається процес їхньої підготовки та розвіяли популярні міфи про собак, що досі існують в суспільстві.

Також ми писали про прикордонника Михайла та його вівчарку Чіту, які разом несуть службу на кордоні.

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