У Харкові нагородили чотирилапих гвардійців за віддану службу. ФОТО

У Харкові нагородили собак, які несуть службу в 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Чотирилапі отримали медалі за свою віддану службу.
Церемонія нагородження відбулася на центральній площі Харкова.
|Фото: МВС України
Там представники командування частини урочисто привітали пухнастих гвардійців і їхніх кінологів.
"Вони продовжують нести свою службу та захищати нашу країну від всіх наявних загроз воєнного часу", – пишуть про собак у МВС.
|Фото: МВС України
Собаки кінологів залишаються невід’ємними помічниками у пошуку правопорушників на кордоні та в Україні загалом.
|Фото: МВС України
Раніше ми розповідали про те, як саме відбувається процес їхньої підготовки та розвіяли популярні міфи про собак, що досі існують в суспільстві.
Також ми писали про прикордонника Михайла та його вівчарку Чіту, які разом несуть службу на кордоні.
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