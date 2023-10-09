В НАУ призначили в.о. ректора замість мобілізованого Луцького

Тимчасовим виконувачем обов’язків ректора Національного авіаційного університету призначили колишнього заступника міністра освіти Олексія Шкуратова.

Про це повідомили у навчальному закладі.

Як зазначили у виші, ректор НАУ Максим Луцький мобілізований до лав ЗСУ, де розпочав проходження військової служби. Раніше сам Луцький оголосив про своє рішення служити у війську, у лавах ППО.

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Заява ректора про мобілізацію з'явилася після того, як уряд висловив намір реорганізувати заклад.

Доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку НАУ Олексій Шкуратов буде виконувати обов’язки ректора на час несення служби Луцьким.

У НАУ призначили в.о. ректора

Олексій Шкуратов народився 31 грудня 1985 року в смт. Кирилівка Запорізької області. До призначення в НАУ, був заступником міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з питань європейської інтеграції. Після призначення міністром Оксена Лісового Шкуратов був звільнений з посади.

Також відомо що в.о. ректора НАУ працював проректором з наукової роботи та інноваційного розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури.

На сайті університету йдеться, що Шкуратов написав понад 120 наукових праць, зокрема 7 монографій. З 2018 року є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва.

Як ми повідомляли, відповідно до законодавства, робоче місце за Луцьким має зберігатися під час служби. Також через службу у Збройних силах України суд може призупинити будь-які проводження та справи проти людини, зокрема кримінальні.

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Нагадаємо, Максим Луцький був членом Партії регіонів. У 2019 році він балотувався до парламенту від нині забороненої партії "ОПЗЖ".

Луцький очолив НАУ у 2021 році після того, як міністром освіти та науки став Сергій Шкарлет.