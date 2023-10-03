Ректор НАУ Луцький зібрався на службу в ЗСУ: що це може означати

Ректор національного авіаційного університету (НАУ) та ексрегіонал Максим Луцький заявив, що йде служити у Збройні Сили України і планує проходити службу у протиповітряній обороні (ППО).

"Маю відповідну військову спеціальність", – написав ректор.

За словами Луцького, відповідне рішення він ухвалив "не сьогодні".

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"Але інформую про нього зараз, коли майже усі формальні та організаційні процедури успішно пройдено", – заявив він.

Максим Луцький. Фото з особистої сторінки

Однак заяві Луцького про мобілізацію передувала інформація про те, що Уряд планує реорганізувати НАУ.

Зокрема, як повідомило "УП. Життя" джерело у МОН, планується розподіл НАУ на дві структури: Державний університет "Київський авіаційний інститут" і окремого закладу під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

Джерело повідомляло, що виш не зміг розробити жодного БПЛА з початку великої війни.

До того ж на керівництво вишу надходили непоодинокі скарги, воно потрапляло у скандали, зокрема пов'язані з відчуженням земель НАУ для будівництва багатоповерхівок.

У НАУ просили Уряд реорганізацію не проводити та називали її "знищенням" університету.

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Також у виші заявили, що хочуть передати Льотну академію до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, однак, як зазначили у МОН, виш не має на це відповідних повноважень.

Відповідно до законодавства, робоче місце за Луцьким має зберігатися під час служби. Про це у коментарі "УП. Життя" розповіла адвокатка, голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань регуляторної політики Юлія Балюк. Вона зазначила, що через те, що ректор вишу йде у ЗСУ в університеті, згідно зі статутом, мають бути призначені вибори нового очільника.

Максим Луцький має передати йому справи, оскільки не зможе керувати вишем через службу.

Також, за її словами, через службу у Збройних силах України суд може призупинити будь-які проводження та справи проти людини, зокрема кримінальні.

Нагадаємо, Максим Луцький був членом Партії регіонів. У 2019 році він балотувався до парламенту від нині забороненої партії "ОПЗЖ".

Луцький очолив НАУ у 2021 році після того, як міністром освіти та науки став Сергій Шкарлет.

Ректор НАУ погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Сергія Шкарлета під час фестивалю "Студвесна" і разом із колишнім міністром позував у військовій формі зі зброєю.

У липні 2023 року міністр освіти Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани Максиму Луцькому через порушення ним вимог законодавства про освіту та вимог контракту.