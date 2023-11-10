На Житомирщині до 15 років за ґратами засудили чоловіка, який ґвалтував малолітню доньку

На Житомирщині засудили чоловіка, який вчинив сексуальне насильство та зґвалтував малолітню доньку.

Йому дали 15 років за ґратами, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Як встановили правоохоронці, протягом травня-липня 2022 року обвинувачений ґвалтував доньку й вчиняв щодо неї сексуальне насильство.

Реклама:

Для цього він обирав час, коли вдома не було ані дружини, ані молодшої дитини.

Фото: Sally Anscombe/Getty Images

Батько залякував доньку й погрожував їй побиттям, аби вона нікому не розповідала про скоєне, додають правоохоронці.

Через протиправні дії батька дитина втекла з дому.

Після затримання обвинуваченого посадили під варту. Під час розгляду справи у суді, він частково визнав свою вину.

Його засудили за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (ч. ч. 2, 4, 6 ст. 152, ч. ч. 2, 4 ст. 153 КК).

Реклама:

Жителя Житомирщини засуджено до 15 років за ґратами.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині засудили чоловіка, який викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати.