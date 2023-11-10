На Житомирщині до 15 років за ґратами засудили чоловіка, який ґвалтував малолітню доньку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
6368
10 листопада 2023

На Житомирщині засудили чоловіка, який вчинив сексуальне насильство та зґвалтував малолітню доньку. 

Йому дали 15 років за ґратами, повідомляють в Офісі генерального прокурора. 

Як встановили правоохоронці, протягом травня-липня 2022 року обвинувачений ґвалтував доньку й вчиняв щодо неї сексуальне насильство.

Реклама:

Для цього він обирав час, коли вдома не було ані дружини, ані молодшої дитини.

Фото: Sally Anscombe/Getty Images

Батько залякував доньку й погрожував їй побиттям, аби вона нікому не розповідала про скоєне, додають правоохоронці. 

Через протиправні дії батька дитина втекла з дому.

Читайте також: У Кам’янці-Подільському судитимуть чоловіка за зґвалтування дівчинки: до поліції звернулася дитина

Після затримання обвинуваченого посадили під варту. Під час розгляду справи у суді, він частково визнав свою вину.

Його засудили за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (ч. ч. 2, 4, 6 ст. 152, ч. ч. 2, 4 ст. 153 КК).

Реклама:

Жителя Житомирщини засуджено до 15 років за ґратами. 

Раніше ми повідомляли, що на Київщині засудили чоловіка, який викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати.

Читайте також: На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 10-річної родички


Реклама:


Реклама:
 2057
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 6239
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький
 2161
#ПОКОЛІННЯ ПЕРЕМОГИ – проєкт про дітей, які вже зараз формують наше майбутнє

"Я бачу свою місію в тому, щоб допомагати людям". Історія підлітка з Чернігівщини, який допомагав людям під час та після окупації