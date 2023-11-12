Досі лежить: зоозахисники розповіли про стан тигриці, яка вдарилась об решітку через обстріли Київщини

11 листопада у Центрі порятунку диких тварин Наталії Попової на Київщині через обстріли постраждала тигриця на ім’я Тигрюля.

Після вибухів тварина вдарилась об решітку, впала і досі не може піднятися.

У Центрі порятунку диких тварин розповіли "УП. Життя", як зараз почувається тигриця, і в якому стані інші звірі.

Реклама:

"Ми й лікарі робимо все можливе. Зараз тигриця отримує протизапальну, знеболювальну терапію. Поки не встає. Але задні кінцівки почали трохи рухатися, що дає надію на те, що все-таки хребет цілий.

Зараз це не факт звісно. Зараз потрібен спокій, а далі лікарі будуть ухвалювати рішення щодо подальших дій. Можливо МРТ, можливо КТ", – розповіли у Центрі.

Працівники центру постійно викликають ветеринарів, які стежать за станом Тигрюлі.

На щастя, інші тварини серйозно не постраждали. Але у Центрі кажуть, що один лев під час вибухів також вдарився об решітку.

Реклама:

"Ще один лев теж травмувався. Напевно, вдарився об решітку, тому що у нього кров з носа йшла хвилин 40. Але все гаразд…(Інші тварини – ред.) пережили важкий стрес, але фізично не постраждали", – відповіли у Центрі.

Нагадаємо, у жовтні минулого року під час обстрілів Київщини постраждав лев Брецель, який також жив у Центрі порятунку диких тварин.

Згодом тварину евакуювали до ПАР разом з 11 левами, яких вивезли з регіонів, де велися активні бойові дії.