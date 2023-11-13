Справжня зима. Рятувальники показали, як гору Піп Іван замело снігом. ФОТО

Гору Піп Іван Чорногірський сильно замело снігом. Температура повітря становить -7°С.
Фото справжньої зими на горі показав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"Станом на 08:00, 13.11.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 10 м/с., температура повітря -7°С. Снігові опади, видимість обмежена", – йдеться у Facebook-дописі.
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А у ДСНС радять зачекати до покращення погодних умов, якщо ви планували похід у гори.
|Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Нагадаємо, раніше рятувальники показували, як гору Піп Іван Чорногірський засніжило 16 жовтня.
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