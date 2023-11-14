В Україні все ж планують скасувати заочне навчання. Коли і як – розповів нардеп

Положення про скасування заочної та вечірньої форм навчання запропонують в окремому законопроєкті.

Про це "Укрінформу" повідомив член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

8 листопада Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року", який регулює вступ до закладів вищої освіти у наступному році.

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У ньому пропонували скасувати набір на вечірню та заочну форми навчання. Однак парламент підтримав законопроєкт з урахуванням рішення комітету, де згадку про скасування відповідних форм навчання прибрали.

В Україні планують скасувати заочну та вечірню форму навчання. Фото: nside-studio/Depositphotos

Грищук зазначив, що у прийнятому законі йдеться тільки про формат проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році.

"Коли подавали цей законопроєкт, у ньому була норма про заміну вечірньої і заочної форми навчання на дистанційну. Проте під час підготовки деякі фракції висловилися проти, не хотіли голосувати за цей законопроєкт одразу і в першому, і в другому читаннях. А нам треба було швидше проголосувати законопроєкт про НМТ, щоб всі чітко розуміли формат наступного вступного року", – пояснив він.

Водночас скасування заочної та вечірньої форм навчання буде винесено в окремий законопроєкт.

"МОН має його напрацювати. Будуть від КМУ подавати", – зауважив нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2024 році Україна збільшить витрати на наукові розробки на більш ніж 20%.

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