Цього року до вишів вступило близько 110 тисяч чоловіків призовного віку. Розслідування

У 2023 році частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання зросла до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років.

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media, автори якого за результатами вступної кампанії дійшли висновку, що виші продовжують використовувати для уникнення мобілізації.

У 2023 році до закладів вищої освіти вступило приблизно 110 тисяч чоловіків призовного віку. Ще рік тому таких було близько 85 тисяч.

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Зазначається, що кількість нових студентів-чоловіків віком від 30 років протягом 2022-2023 збільшилася у 23 рази.

Кількість чоловіків-вступників віком 30-39 років у:

2020 році – було 1700 охочих навчатися;

2021 році – 2186;

2022 році – 30 277;

2023 році – 43 7202.

Серед чоловік віком від 40 років у:

2020 році було 692 охочих вступати на навчання;

2021-му – 884;

2022-му – 15 055;

2023-му – 27 728.

Фото: Morsa Images/Getty Images

"Попри те, що середня вартість року навчання в українських ЗВО зросла до 23,7 тис. грн, умови вступу на контракт залишились спрощеними – на деякі спеціальності достатньо було простої співбесіди чи мотиваційного листа", – додають журналісти.

Додатковий дохід освітніх закладів

У 2023 році на платну форму навчання вступили понад 200 тисяч чоловіків. Ще два роки тому їх було менше ніж 92 тисячі, додають журналісти.

Водночас внаслідок великої кількості охочих чоловіків призовного віку навчатися, цього року українські ЗВО додатково отримали понад 2,6 млрд грн.

У 2022 році додатковий дохід склав 1,7 млрд грн.

"Лідером став харківський Український державний університет залізничного транспорту, де кількість чоловіків-контрактників першого року навчання, порівняно з довоєнним 2021 роком, зросла у 20 разів", – зазначають автори розслідування.

Нагадаємо, на початку вересня у Раду внесли законопроєкт, що скасовує відстрочку від мобілізації тим, хто після 30 здобуває другу освіту.