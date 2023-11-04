Вчені вважають, що віспа мавп могла циркулювати серед людей з 2016 року

Велика міжнародна команда медичних дослідників та епідеміологів виявила, що мавпяча віспа (mpox), ймовірно, поширювалась серед людей з 2016 року.

Вчені у своєму дослідженні, опублікованому в журналі Science, використали еволюційний аналіз вірусу віспи мавп, щоб показати, що його геномна історія включає роки змін, спричинених людськими інфекціями, пише Medical Xpress.

Вперше мавпячу віспу ідентифікували в 1950-х роках після того, як хвороба вразила групу піддослідних мавп у Данії. Двадцять років потому перший випадок хвороби виявили у людини в Африці. Протягом наступних десятиліть зафіксували кілька випадків захворювання у людей, і всі вони були пов'язані з переходом вірусу від інших ссавців.

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У 2017 році спалах віспи стався в Нігерії, а до 2022 року хвороба поширилася у всьому світі.

У своєму новому дослідженні команда вчених уважніше вивчила геном вірусу, що стоїть за віспою, щоб дізнатися більше про його еволюційну історію, зокрема про те, як він пов'язаний з людськими інфекціями. Вони виявили, що у всьому світі поширився саме штам IIb. Він відрізняється від інших штамів, які раніше зустрічалися в Африці.

Також дослідники виявили мутацію, яка призвела до вироблення ферменту під назвою APOBEC3, який, як з'ясувалося, спричиняє подальші мутації, що змінюють пари основ геному. Вчені встановили, що це сталося через інфекції в організмі людини. Це дозволило простежити еволюційну історію вірусу – дослідники виявили мутації приблизно з 2016 року, що підтверджує, що вірус передається між людьми саме з цього часу.

Дослідницька група дійшла висновку, що існує велика ймовірність того, що існує безліч випадків спалахів віспи, які не були розпізнані, що дозволило вірусу поширюватися "під прикриттям".

Вчені також пропонують запровадити більш ефективні методи спостереження, оскільки вірус все ще швидко мутує і може стати ще більш смертоносним.

Нагадаємо, спалахи віспи мавп почали фіксувати у різних країнах у 2022 році. В Україні перший випадок лабораторно підтвердили 15 вересня 2022 року. Влітку цього ж року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Згодом у травні 2023 року у ВООЗ запевнили, що поширення віспи мавп уже не створює надзвичайну ситуацію.

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Ірина Бура, УП. Життя