ВООЗ більше не вважає мавпячу віспу "глобальною надзвичайною ситуацією"

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що спалах мавпячої віспи більше не є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Про це заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус 11 травня, повідомляє CNN.

У липні 2022 року ВООЗ оголосила вірус віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного рівня

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Однак цього тижня спеціальний Комітет ВООЗ рекомендував "припинити надзвичайну ситуацію" і гендиректор ВООЗ погодився.

"Вчора відбулося засідання Комітету з надзвичайних ситуацій з питань віспи, який рекомендував мені, що спалах віспи в кількох країнах більше не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Я прийняв цю рекомендацію і радий оголосити, що віспа мавп більше не є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я", – сказав Гебреєсус.

Утім, як і у випадку з COVID-19, робота над подоланням хвороби ще не завершена.

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Фото: angellodeco

"Віспа продовжує створювати значні виклики для громадського здоров'я, які потребують рішучих, проактивних і стійких заходів реагування", – каже гендиректор ВООЗ.

Він закликав країни підтримувати свій потенціал тестування і здатність швидко реагувати на майбутні спалахи.

Нагадаємо, мавпяча віспа – це вірусне захворювання, яким переважно можна заразитися від інфікованих диких тварин в Африці.

Одним із найпоширеніших симптомів є плями на тілі, які згодом перетворюються в маленькі пухирці, наповнені рідиною, і утворюють струпи, які пізніше відпадають.

Спалах мавпячої віспи зафіксували у США та Європі минулої весни.

На початку травня минулого року Велика Британія виявила вірус мавп у туриста, який повернувся з Нігерії, і згодом кількість випадків почала збільшуватись.

Перший випадок віспи мавп в Україні зареєстрували 15 вересня 2022 року.

З січня 2022 року по квітень 2023 року з 111 країн і територій до ВООЗ надійшли повідомлення про понад 87 тисяч підтверджених випадків захворювання на мавпячу віспу, серед яких було 140 летальних випадків.

Понад 30 тисяч випадків було зареєстровано у США. Однак зараз кількість інфікувань зменшується завдяки поширенню вакцини.

За останні три місяці було зареєстровано на 90% менше випадків, ніж за попередні 90 днів, додав Гебреєсус.