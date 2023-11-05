Впізнали по хрестику: на фронті загинув Юрій Глодан, сім'ю якого вбила російська ракета в Одесі

На війні загинув Юрій Глодан, родину якого у квітні 2022-го вбила російська ракета, що зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі.

Після втрати родини Юрій вирішив доєднатися до лав ЗСУ.

5 листопада його колега Олександр Яковенко повідомив, що Юрій загинув на фронті.

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Олександр є співвласником кондитерської в Одесі, де раніше працював Глодан.

Фото з архіву Юрія Глодана

Згадуючи трагічний день, коли Юрій втратив сім'ю, Олександр розповідає, що Великдень у 2022 році був першим вихідним кондитера. Чоловік проводив час з сім'єю, вийшов в магазин, а коли повернувся – "його світ був зруйнованим".

Тоді ракета РФ поцілила у будинок, де жила сім'я Юрія. Трагедія забрала життя 3-місячної доньки Кіри, її мами Валерії та бабусі Людмили.

"Він вчинив, як гідний чоловік української нації – пішов в ЗСУ. Спочатку "Азов", потім 3-тя штурмова. Сьогодні (5 листопада – ред.) ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою націю. Світла памʼять, людина з великим серцем", – написав Олександр Яковенко.

У квітні 2022 року чоловік зізнавався, що служба дається нелегко, адже професіоналізм вимагає часу та тренувань.

"Часу обмаль, ворог не чекає. Річ у тому, що тут війна, ми тут не траву фарбуємо під лінійку. Помилився — ти вже 300 чи 200. Дуже боляче втрачати побратимів, і прикро розуміти, що на його місці міг бути ти, або ти, власне, можеш бути наступним", – розповів тоді чоловік "Суспільному".

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Юрій Глодан загинув в бою. Його тіло впізнали по хрестику.