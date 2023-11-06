Валерій Залужний готує до захисту дисертацію: тема засекречена

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний готує до захисту дисертацію в Одеській юридичній академії.

Тема дисертації засекречена через державну таємницю, але вона пов’язана зі службовою дисципліною, військовослужбовцями і дисциплінарними проступками.

Про це свідчать дані інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти NAQA.Svr, повідомило "Громадське".

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І дисертація Залужного, і анотація до неї є державною таємницею у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

Фото: Міноборони

Нагадаємо, також 13 вересня стало відомо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вступає на аспірантуру з політології в Острозьку академію.

Українці відреагували, зокрема, мемами.

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