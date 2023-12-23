Коли колядувати, посівати та щедрувати за новим календарем: дати
Оновлено 19.12.2024
Цієї зими українці вперше відзначають зимові свята за новим календарем.
Відколи Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий стиль, дати нерухомих свят для обох конфесій змістилися на 13 днів.
Різдво тепер припадає на 25 грудня, а отже й дати, коли треба колядувати, щедрувати та посівати, теж змінилися.
Коли колядувати?
Колядки – це народні пісні, що з’явилися ще за часів язичництва й були пов’язані з зимовими святами.
За часів християнства колядки виконували на Різдво, щоб прославити народження Ісуса Христа.
За традицією, на Різдво українці зранку ходили до церкви, а ввечері у домівках починали колядувати.
Головним завданням колядувальників, які ходили від хати до хати, було принести господарю добру звістку про народження Христа, побажати гарного врожаю, приплоду худоби, добробуту та щастя, а за це отримати винагороду.
Коляда починається у переддень Різдва, тобто у Святвечір, який тепер відзначають 24 грудня.
А от закінчували колядувати завжди по різному.
У Православній Церкві України в коментарі BBC розповіли, що в українців склалася масова традиція колядувати три дні.
Однак, за церковною традицією, колядувати можна до Богоявлення – за новим стилем його відзначають 14 січня.
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Коли щедрувати?
|Роль Меланки завжди виконує переодягнений дівчиною хлопець. Фото GOROD.cn
Щедрівками називають величальні українські народні обрядові пісні.
За звичаєм, щедрівки, як і колядки, величають господаря та його родину у вечір "щедрої куті" – тобто, Щедрий Вечір. Його ще називають днем Святої Меланки.
Раніше це свято відзначали 13 січня, а наступний день – 14 січня – називали Старим Новим роком.
Тепер Меланки припадає на 31 грудня, а тому і щедрувати потрібно ввечері цього дня.
Зазвичай у цей день дівчата щедрують звечора і до опівночі, а хлопці вбираються у костюми Маланки, Василя, Цигана, Смерті, Кози та інших фольклорних персонажів і "водять Меланку".
У деяких областях України щедрують напередодні Водохреща, яке, згідно з новим стилем, відзначають 6 січня.
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Коли посівати?
|Фото: Elizabethsalleebauer/Getty Images
Раніше в Україні посівали у переддень Святого Василя, тобто вранці 14 січня.
Однак нині Василя – 1 січня. Відтак, на ранок після святкування Нового року чекайте вдома посівальників.
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Раніше ми розповідали про те, які зміни чекають вірян УГКЦ та ПЦУ після переходу на новий календар.
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