Коли колядувати, посівати та щедрувати за новим календарем: дати

Оновлено 19.12.2024

Цієї зими українці вперше відзначають зимові свята за новим календарем.

Відколи Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий стиль, дати нерухомих свят для обох конфесій змістилися на 13 днів.

Різдво тепер припадає на 25 грудня, а отже й дати, коли треба колядувати, щедрувати та посівати, теж змінилися.

Коли колядувати?

Колядки – це народні пісні, що з’явилися ще за часів язичництва й були пов’язані з зимовими святами.

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За часів християнства колядки виконували на Різдво, щоб прославити народження Ісуса Христа.

За традицією, на Різдво українці зранку ходили до церкви, а ввечері у домівках починали колядувати.

Головним завданням колядувальників, які ходили від хати до хати, було принести господарю добру звістку про народження Христа, побажати гарного врожаю, приплоду худоби, добробуту та щастя, а за це отримати винагороду.

Коляда починається у переддень Різдва, тобто у Святвечір, який тепер відзначають 24 грудня.

А от закінчували колядувати завжди по різному.

У Православній Церкві України в коментарі BBC розповіли, що в українців склалася масова традиція колядувати три дні.

Однак, за церковною традицією, колядувати можна до Богоявлення – за новим стилем його відзначають 14 січня.

Коли щедрувати?

Роль Меланки завжди виконує переодягнений дівчиною хлопець. Фото GOROD.cn

Щедрівками називають величальні українські народні обрядові пісні.

За звичаєм, щедрівки, як і колядки, величають господаря та його родину у вечір "щедрої куті" – тобто, Щедрий Вечір. Його ще називають днем Святої Меланки.

Раніше це свято відзначали 13 січня, а наступний день – 14 січня – називали Старим Новим роком.

Тепер Меланки припадає на 31 грудня, а тому і щедрувати потрібно ввечері цього дня.

Зазвичай у цей день дівчата щедрують звечора і до опівночі, а хлопці вбираються у костюми Маланки, Василя, Цигана, Смерті, Кози та інших фольклорних персонажів і "водять Меланку".

У деяких областях України щедрують напередодні Водохреща, яке, згідно з новим стилем, відзначають 6 січня.

Коли посівати?

Раніше в Україні посівали у переддень Святого Василя, тобто вранці 14 січня.

Однак нині Василя – 1 січня. Відтак, на ранок після святкування Нового року чекайте вдома посівальників.

Раніше ми розповідали про те, які зміни чекають вірян УГКЦ та ПЦУ після переходу на новий календар.