"Свіжий підхід до нової м'якості". Pantone обрав головний колір 2024 року

Інститут кольору Pantone представив колір 2024 року – ніжно-персиковий відтінок PANTONE 13-1023 під назвою Peach Fuzz.

На сторінці інституту зазначають, що Peach Fuzz – це "теплий і затишний відтінок, який підкреслює наше прагнення до єднання з іншими людьми". Він "являє собою свіжий підхід до нової м'якості".

У Pantone також характеризують колір як "оксамитовий і ніжний персик, всеосяжний дух якого збагачує розум, тіло та серце".

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"Витончено чуттєвий, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz – це сердечний персиковий відтінок, що дарує відчуття ніжності та несе в собі послання турботи, спільності та співпраці", – зазначають у інституті.

Колір 2024 року. ФОТО: Pantone

Нагадаємо, кольором 2023 року Інститут кольору Pantone називав відтінок PANTONE 18-1750 під назвою Viva Magenta.

У 2022 році вибір Інституту впав на відтінок PANTONE 17-3938 під назвою Very Peri.

А в 2021 році Pantone вибрав одразу два кольори року.









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